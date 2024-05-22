羊文学、アニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ「more than words」がストリーミング累計1億回再生を突破
■Billboard JAPANアニメチャート「Hot Animation」ストリーミングランキングでは、TOP10に9週連続、TOP20には33週連続でチャートイン！
羊文学の楽曲「more than words」が、5月22日付のBillboard JAPANチャートにおいて、ストリーミングの累計再生回数1億回を突破した。
「more than words」は、人気TVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」エンディングテーマに起用された楽曲。2023年9月1日に配信がスタートし、同月27日にシングルCDがリリース。また、12月6日にリリースされたメジャー3rdフルアルバム『12 hugs（like butterflies）』にも収録されている。
Billboard JAPANアニメチャート「Hot Animation」のストリーミングランキングでは、TOP10に9週（2023年12月20日～2024年2月14日発表チャート）連続でチャートイン。TOP20には33週（2023年9月6日～2024年4月17日発表チャート）連続でチャートインするなど、ロングセールスを記録している。
羊文学は、7月よりアジアツアー、8月より全国12都市を巡るワンマンツアーを開催。また「more than words」も収録されているアルバム『12 hugs（like butterflies）』をクリエイティブチームHUGが再解釈し、数々のアーティストと共に創り上げる企画展『”ひみつの庭” inspired by 羊文学-12 hugs（like butterflies）」が、5月30日より開催される。
羊文学 OFFICIAL SITE
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