H.I.S.Mobile・新潟ふるさと組合・新潟県加茂市！キフスルプロジェクト「三者間による連携協定」

H.I.S.Mobileと、一般社団法人新潟ふるさと組合と、新潟県加茂市は、ふるさと応援プロジェクト、キフスルプロジェクトにおいて、「三者間による連携協定」を締結しました。

H.I.S.Mobileと、一般社団法人新潟ふるさと組合と、新潟県加茂市は、2024年5月20日、ふるさと応援プロジェクト、キフスルプロジェクトにおいて、「三者間による連携協定」を締結しました。

締結式には、藤田 明美(ふじた あけみ)加茂市長、五十嵐裕幸(いからし ひろゆき)副市長も同席し開催しました。

■「キフスル」の概要

新潟県の自治体・団体で集めた不要な携帯端末を買い取って生まれた収益や、HISモバイルの通信サービスを利用して生まれた利益の一部を、新潟ふるさと組合を通じ、ふるさと基金として自治体に寄付する、地消地産型のプラットフォームとしてスタートします。

■「キフスル」循環スキーム

■三者間の協定の締結

加茂市は「キフスル」によるふるさと基金を受け取る初めての自治体として協定を締結します。

協定は三者間が「キフスル」サービスの展開により地域の活性化させる事を目的とします。

今後も他の市町村や他業種の参画も募集し、規模を拡大を目指していきます。

