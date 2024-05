東京ばな奈とディズニーが贈る共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、「くまのプーさん」が主役のスイーツ『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』が登場!

8個入ボックスにはオリジナルのステッカーが1枚付いているほか、オリジナルのエコバッグが付いた「エコバッグセット」も販売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』

価格:

・4個入 799円(税込)

・8個入 1,598円(税込)

・4個入 エコバッグセット 1,800円(税込)

・8個入 エコバッグセット 2,600円(税込)

販売期間・販売店舗:

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

一般発売:2024年6月1日(土)・Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店・東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)・羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)・羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)受注販売:2024年5⽉30⽇(木)10:00〜・公式オンラインショップ「パクとモグ」・パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了します

東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

新作が出るたび大きな話題となり「もうパッケージからかわいい!」「かわいくて食べられない」など多くの方から人気を集めています。

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、毎年大人気の「くまのプーさん」が主役のスイーツが2024年も登場!

「くまのプーさん」のかわいらしさをたくさん詰め込んだ『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』

中には、「プーさん」が大好きなはちみつ香るカスタードクリームとなめらかなミルククリームが入っています。

はちみつ&ミルクが優しい味わいのダブルクリームをふかふかスポンジケーキでくるんだ、食いしんぼうな「プーさん」も、思わず笑顔になってしまう美味しさのスイーツです。

『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』は、スポンジにデザインされた「プーさん」の絵柄も注目のポイント。

つぶらな瞳で見つめる「プーさん」や、眉をひそめる「プーさん」のほか、ファニーフェイスの絵柄が加わり、表情豊かな6種類のデザインがランダムで入ります。

そして、8個入ボックスには、記念のステッカーが入っています。

いつも一緒に冒険をしている仲間の「ピグレット」や「ティガー」も描かれた『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』でしか手に入らないオリジナルのステッカー。

全6種のデザインがランダムに1枚セットされているので、どのステッカーが出てくるかはお楽しみです☆

『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』エコバッグセット

オリジナルのエコバッグが付いた「エコバッグセット」も登場!

「プーさん」とお揃いのイエローカラーをベースに、表にはパッケージとおそろいの「プーさん」、裏には「イーヨー」「ピグレット」「ティガー」たちを描いています。

コンパクトに折りたためるので、カバンにしのばせていつでも一緒にお出かけできます。

※なくなり次第終了

「くまのプーさん」が主役の、ダブルクリーム仕立てのスポンジケーキ。

エコバッグ付きセットやオリジナルステッカーがついたボックスもラインナップされています。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈の『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』は、2024年6月1日(土)より発売です☆

© DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※表示の価格は、参考小売価格です

※ステッカーは8個入にのみ入ります

※エコバッグのみの販売はありません

