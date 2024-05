ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるTVアニメ『呪術廻戦』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『呪術廻戦』グッズ

投入時期:2024年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガから続々登場している、TVアニメ『呪術廻戦』のプライズ。

2024年5月は、第2期「懐玉・玉折」から「伏黒甚爾」のちょこのせフィギュア、第2期「渋谷事変」からは「虎杖悠仁」と「伏黒恵」のミニフィギュアがラインナップされます!

呪術廻戦 懐玉・玉折 ちょこのせ プレミアムフィギュア“伏黒甚爾”

投入時期:2024年5月17日より順次

サイズ:全長約5×15cm

種類:全1種(伏黒甚爾)

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」より、“ちょこのせ”フィギュアシリーズが続々登場!

第3弾として「伏黒甚爾」が展開されます。

上下黒のスウェットにサンダルを履き、足を組む「伏黒甚爾」

鋭い目つきや表情もリアルに表現されています。

ミニチュア椅子や棚の上に「ちょこん」と飾れる、人気のフィギュアです☆

呪術廻戦 渋谷事変 Tiny Melties ミニフィギュアVol.1

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約4.5×7.5cm

種類:全2種(虎杖悠仁、伏黒恵)

とろとろとろける造形がポイントの、セガオリジナルのデフォルメシリーズ”Tiny Melties(タイニーメルティーズ)”に、「虎杖悠仁」と「伏黒恵」が登場!

ヘアスタイルや衣装、専用の台座がとろけるデザインに仕上げられています。

たくさん並べて飾りたくなる造形のミニフィギュアです!

TVアニメ『呪術廻戦』のキャラクターたちがお部屋に飾れる、魅力的なフィギュアがセガプライズより登場。

全国のゲームセンターに2024年5月より順次投入される、TVアニメ『呪術廻戦』グッズの紹介でした!

