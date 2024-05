『Get Wild』と『にんげんっていいな』を混ぜてみた⁉ 冴羽獠が動物たちと織りなすエンディングがカオス過ぎてツッコミの嵐

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『『Get Wildだと思ったら『にんげんっていいな』だった』というKYSさんの動画です。

投稿者メッセージ(動画説明文より)

『Get Wildだと思ったら『にんげんっていいな』だった

投稿者のKYSさんが『Get Wild』と『にんげんっていいな』をリミックス。可愛らしいオリジナルのアニメーションと共に歌い上げます。それぞれ『CITY HUNTER』と『まんが日本昔ばなし』のエンディング曲です。

『Get Wild』の例のイントロが流れる中、完成したタイトルは『NINGENTEIINAER(ニンゲンテイイナー)』。

「アスファルト タイヤを切りつけながら♪」と聞こえてくるはずのシーンに流れてきた『にんげんっていいな』へ、コメント欄では「!?」の反応があふれかえります。

視聴者の混乱をよそに、「夕焼けこやけで また明日 また明日〜♪」といい声で歌うKYSさん。

と、ここで

It’s your pein or my pain or somebody’s pain♪