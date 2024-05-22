¡ÖÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¤Æ¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ØÀµÇ°¾ì¤Î¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡¢Ê¡²¬¡¦ºÇ½ª·èÀï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤óÆÈÀê²òÀâ
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊNL¡Ë¡×¤Ç¡¢½÷»Ò¤ÎÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥È¥ë¥³¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É1¼¡¥ê¡¼¥°Âè1½µ¤ò3¾¡1ÇÔ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£6·î17ÆüÉÕ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë12¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè3½µ¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ¡ÊÆ±11¡Á16Æü¡Ë¤¬¡¢¤¬¤¼¤óÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡¡¡½Ê¡²¬¤Ç¤ÎNL¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¼¯»ùÅç½Ð¿È¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ï¿·´´Àþ¤À¤È2»þ´Ö¼å¤Ç¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£¶å½£¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤òÃÏ¸µ¤ÇÌÜ·â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½´û¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¡Ê¥È¥ë¥³¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÀï¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö6·î17ÆüÉÕ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ÈÁÈÊ¬¤±¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎâÃÆéÀ¯µÁ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢²¾¤Ë½Ð¾ì¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¡Ø°Â¿´¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1»î¹ç¤âÍî¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¥È¥ë¥³¤Ç¤ÎÂè1½µ¤ËÂ³¤¡¢5·î28Æü¤«¤é¤ÎÂè2½µ¤â³¤³°¡ÊÃæ¹ñ¡¦¥Þ¥«¥ª¡Ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿´¿È¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤òÊ¡²¬¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¡½2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡ÊÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤â¥¿¥Õ¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥¤Àï¤ÎºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ï6¡½12¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢8Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤Î1ÅÀ¤ÏÇ÷ÅÄ¤µ¤ó¤¬·è¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î24ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ê¤éÉé¤±»î¹ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âè5¥»¥Ã¥È¤ÏÅÓÃæ¤Ç¡Ø¥¿¥¤¤È¥¹¥³¥¢¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Î´Ö¡¢¥µ¡¼¥Ö¤ò³Î¼Â¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿µÜ²¼ÍÚ¤µ¤ó¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²¬»³¥·¡¼¥¬¥ë¥º¤ò»Ù¤¨¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤ë´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡Ä²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø1ÅÀ¡Ù¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡Û³°¤»¤Ê¤¤¡Ö»õ¼Ö¡×
¡¡¡½¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¼ç¾¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¹¶¼é¤ÎÍ×¤Ç¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÎÓ¶×ÆàÁª¼ê¡ÊJT¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¡ÖÈà½÷¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¡Ø»õ¼Ö¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¡¼¥Ö¤ä¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡ÄÁ´¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃúÇ«¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î1ËÜ¤ò³Î¼Â¤Ë½¦¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â·è¤á¤ë¡£ÎÓÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï²ó¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡½Ì¾¸Å²°¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯¤ÎNL¤Ï¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¸«¤¿¡£
¡¡¡Ö¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤ÄµÒÀÊ¤Ë¡Ø¤¢¤ì¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ã¤ÆÂåÉ½Àï¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤È¡¢°ì½Ö¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î¡Ø¸½ºßÃÏ¡Ù¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬¸º¤Ã¤¿¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Àï¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤â¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¥µ»¼«ÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡Û¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
¡¡¡½12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿Ç÷ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤Ï¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤À¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¿´¤Ï¡Ä¥³¡¼¥È³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÄ¥¤êµÍ¤á¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÏÉ¬¤ºÁª¼ê¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¿´¤ÏÄÌ¤¸¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¤¼¤Ò¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÀ¸¤ÎÇ÷ÎÏ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¡ÖÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢½é¤á¤ÆµÈËÜ¿·´î·à¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¤ª¾Ð¤¤¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¥é¥¤¥Ö´¶¤³¤½¤¬ºÇ¹â¤Î³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¡Ö¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Âð¤ò½Ð¤Æ²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¡¢¤µ¤¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¡ÄÀ¸¤Î¡ØÈ¢¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÔÆ°¤·¤¿¤À¤±¤Î¡Ø½¼¼Â´¶¡Ù¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¿¤´¤È¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡Û¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¾ò·ï¤È¤Ï
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¾ò·ï¡¡Âç²ñÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°9°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¸½ºß8°Ì¡£»Ä¤ê5¥Á¡¼¥à¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ÇºÇ¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤«¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎºÇ¾å°Ì¤ò½ü¤¤¤¿¾å°Ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í
Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¡Ê¤µ¤³¤À¡¦¤µ¤ª¤ê¡Ë1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡£¼¯»ùÅçÀ¾¹â¡Ê¸½ÌÀºù´Û¹â¡Ë¤«¤éÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÉð´ï¤Ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¤È16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î2Âç²ñ¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿¡£17Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶µ¼¼¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¡×¤Ë¡¢¥³¥é¥à¡Ö¿´¤ÎÎ¹¡×¤ò´ó¹Æ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥º½êÂ°¡£