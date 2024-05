【「ヤニねこ」:159mg「デブねこ歓迎会にゃ!」】5月22日 公開

講談社は、同社のマンガ配信サイト「ヤンマガWeb」にて、マンガ「ヤニねこ」159mgを5月22日に公開した。

159mg(第159話)「デブねこ歓迎会にゃ!」では、デブねこの愛称で呼ばれる「小出文」の入居祝いで寿司屋にて歓迎会が開かれたのだが……。

なお次回話の配信は5月24日を予定している。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.