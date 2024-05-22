◎２２日前場の主要ヘッドライン
・ランシステムが一時Ｓ高、Ｒｕｎ－マルチキャリアコネクト「ＲＭＣ１００」を販売開始
・三菱ＵＦＪなど銀行株が底堅い、日銀早期利上げ観測くすぶり長期金利１％に接近中
・ＴＤＫが３日続伸、２７年３月期に営業利益２７５０億円以上目指す中計を好材料視
・アイデミーは急反発、エヌビディアのＡＩスタートアップ支援プログラムパートナー企業に認定
・アドテストや東エレクが軟調推移、エヌビディア決算控えポジション調整の売り圧力
・ＹＥデジタルがＳ高カイ気配、豊田織と業務提携
・ヘッドウォが高い、産業用エッジ生成ＡＩソリューションを開発
・ゼビオＨＤはカイ気配スタート、自社株買いを好感
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・三菱ＵＦＪなど銀行株が底堅い、日銀早期利上げ観測くすぶり長期金利１％に接近中
・ＴＤＫが３日続伸、２７年３月期に営業利益２７５０億円以上目指す中計を好材料視
・アイデミーは急反発、エヌビディアのＡＩスタートアップ支援プログラムパートナー企業に認定
・アドテストや東エレクが軟調推移、エヌビディア決算控えポジション調整の売り圧力
・ＹＥデジタルがＳ高カイ気配、豊田織と業務提携
・ヘッドウォが高い、産業用エッジ生成ＡＩソリューションを開発
・ゼビオＨＤはカイ気配スタート、自社株買いを好感
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS