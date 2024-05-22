・ランシステムが一時Ｓ高、Ｒｕｎ－マルチキャリアコネクト「ＲＭＣ１００」を販売開始

・三菱ＵＦＪなど銀行株が底堅い、日銀早期利上げ観測くすぶり長期金利１％に接近中

・ＴＤＫが３日続伸、２７年３月期に営業利益２７５０億円以上目指す中計を好材料視

・アイデミーは急反発、エヌビディアのＡＩスタートアップ支援プログラムパートナー企業に認定

・アドテストや東エレクが軟調推移、エヌビディア決算控えポジション調整の売り圧力

・ＹＥデジタルがＳ高カイ気配、豊田織と業務提携

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・ゼビオＨＤはカイ気配スタート、自社株買いを好感



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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