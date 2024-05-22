【PHOTO】tripleS＆UP10TION イ・ドンヨルら、5/21放送の「THE SHOW」に出演
21日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーでSBS MTV「THE SHOW」の生放送が行われた。
この日の放送には1位を獲得したZEROBASEONEの他に、tripleS、UP10TIONのイ・ドンヨル（シャオ）、FANTASY BOYS、The KingDom、WHIB、IMFACT出身のパク・ジェオプ、E'LAST、NOWADAYS、82MAJOR、We;Na、キム・ホンナムらが出演した。
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