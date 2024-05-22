¡ÖiPhone 16¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¿·¿§¤ÏÆó¤Ä¡© Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¼¡´ü¡ÖiPhone 16¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº£½©¤ÎÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬6·î¤ËÀ¸»º³«»Ï¤È¤Î±½ÏÃ¤âºÇ¶á¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æó¤Ä¤Î¿·¿§¤¬´ûÂ¸¤Î2¿§¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤ÈÃøÌ¾¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÌ¤È¯É½À½ÉÊ¤Ë¾Ü¤·¤¤Ming-Chi Kuo»á¤Ï¡¢iPhone 16¥·¥ê¡¼¥º¿·¿§¤ÎÍ½ÁÛ¤òX¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2H24 iPhone 16·ÏÎóµ¡Ý×ðú¿§ÍÂÂ¬
iPhone 16 Pro & Pro Max¡§üî¿§¡¢Çò¿§ (°¿¶ä¿§)¡¢³¥¿§ (Øæ³ºÀ§¸¶¿§鈦¶âÖ¤)¡¢玫àó
iPhone 16 & 16 Plus¡§üî¿§¡¢ûÑ¿§¡¢Ê´¹È¡¢Íõ¿§¡¢Çò¿§
Apple²ÄÇ½Õôðú¿§ÐòÍÉÔÆ±ÅªãÊ¸Æ (Ç¡ÀèÁ°ãÊ¸ÆÇò¿§°ÙÀ±¸÷¿§)¡£º¡³°¡¤Â¨ÊØðú¿§Ì¾ãÊçÐ´ûÍµ¡¼ïÁêÆ±¡¤Ã¢´Çµ¯ÐÔ²ÄÇ½ÐòÉÔ°ìÜë¡£
-¡Ä
— ³ÔÌÀ錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 19, 2024
¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 16 Pro¤ª¤è¤ÓiPhone 16 Pro Max¤È¡¢iPhone 16¤ª¤è¤ÓiPhone 16 Plus¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
iPhone 16¡õiPhone 16 Plus: ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È iPhone 16 Pro¡õiPhone 16 Pro Max: ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¡¢¥°¥ì¡¼¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¡Ë¡¢¥í¡¼¥º
¤Ä¤Þ¤ê¡¢iPhone 16 Pro¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÁ°À¤Âå¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¿·¿§¤Î¥í¡¼¥º¥«¥é¡¼¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñÊýÌÌ¤«¤é¤Î±½ÏÃ¤È¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤¿¤äiPhone 16¤ÈiPhone 16 Plus¤Ç¤Ï¡¢Á°À¤Âå¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£7¿§Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿²á¤®¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¤âKuo»á¤Ï¡¢iPhone 12¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤¬iPhone 13¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿°ìÉô¤Î¿§¤Ï²þÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈµÕ¤Ë¡¢¿§¤ÎÌ¾Á°¤¬Á°¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢¿§¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: Ming-Chi Kuo(X)
via: MacRumors