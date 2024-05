先月、夏にニュー・アルバム『The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)』をリリースすると告知していたエミネムが、今週初め、意味深なメッセージをSNSに投稿した。モバイル・メッセンジャーのスクリーンを模した動画で、「5月31日金曜日午前12時」の日付で、登録している連絡先全てに宛て、「...そして、俺の最後のトリックに!」とのメッセージが打ち込まれている。

5月31日に新しい音楽がリリースされるのではないかとの嬉しいニュースに沸く一方、ファンの間では、『The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)』が最後のアルバムになるのではと危惧する声も上がっている。エミネムは、4月終わり、『DETROIT MURDER FILES(デトロイト殺人事件ファイル)』と題した、“スリム・シェイディ”の死を取り上げるドキュメンタリー・タッチのティーザーを公開し、2024年夏にニュー・アルバムをリリースすることを告知した。ビデオには、エミネム本人ほか、50セントが出演していた。エミネムの新作は『Music To Be Murdered By』(2020年)以来約4年ぶり、通算12枚目のスタジオ・アルバムとなる。Ako Suzuki