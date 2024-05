ベルメゾンから、着付け不要でラクに着られる「2WAYキッズ浴衣 すみっコぐらし/mini labo」が発売。

かわいらしいデザインで、浴衣としてもワンピースとしても楽しめます☆

ベルメゾン「2WAYキッズ浴衣 すみっコぐらし/mini labo」

販売店舗:ベルメゾンネット

通信販売のベルメゾンが展開する人気の「2WAYキッズ浴衣」に、新しい2種類の柄が登場。

ベルメゾンの「2WAYキッズ浴衣」は、上下が分かれたセパレートタイプで、通常の浴衣のような本格的な着付けは不要。

ワンピースとしても着られるから「シーンを選ばず楽しめる」と、2023年にベルメゾンで2,000枚近くを売り上げ人気商品です。

そんな「2WAYキッズ浴衣」は現在、ディズニーのヒロイン・プリンセス柄がかわいい「2WAYキッズ浴衣(ディズニー)」が発売中。

新しく「2WAYキッズ浴衣 すみっコぐらし」と「2WAYキッズ浴衣 mini labo」が加わり、選べるデザインが広がります!

2WAYキッズ浴衣 すみっコぐらし

価格:5,990円(税込)

カラー:2色(とかげ・しろくま)

サイズ:3サイズ(90-100,110-120,130-140)

新柄の「2WAYキッズ浴衣 すみっコぐらし」は、ブルー系の「とかげ」、ピンク系の「しろくま」の2色を展開。

水彩タッチの花柄をベースに、「とかげ」「しろくま」が花を持つ姿がさりげなく描かれています☆

子どもらしいかわいらしさが引き立つ、明るいカラー展開は、浴衣の季節にぴったりです。

2WAYキッズ浴衣 mini labo

価格:6,000円(税込)

カラー:1色(刺繍のようなお花畑)

サイズ:3サイズ(90-100,110-120,130-140)

「2WAYキッズ浴衣 mini labo」は、パリ発のデザインユニット「mini labo」が手掛けるデザイン。

絶妙な配色とデザイン性の高いフラワー&ボタニカル柄で、他にないセンスが目を引く新柄です。

大人っぽいシックなイメージなので、おしゃれに着こなせます!

水彩タッチの「すみっコぐらし」と、おしゃれなフラワー&ボタニカル柄の2Way浴衣。

「2WAYキッズ浴衣 すみっコぐらし/mini labo」は、ベルメゾンネットにて販売中です。

