スターバックスから、完熟バナナのおいしさと焦がし砂糖のビターな甘さが楽しめる「バナナ ブリュレ フラペチーノ」が登場!

まるで完熟バナナをキャラメリゼしたような上品なデザート感を詰め込んだビバレッジです。

また、バナナのやさしい味わいを楽しむ2種のデザートも同日より販売されます☆

スターバックス「バナナ ブリュレ フラペチーノ」

発売日:2024年5月29日(水)〜7月9日(火)予定

販売店舗:全国のスターバックス(一部店舗を除く)

スターバックスから、まるで完熟バナナをキャラメリゼしたような甘みとビターな味わいが重なる「バナナ ブリュレ フラペチーノ」が登場。

奥深いバナナの甘みと米粉のもっちり食感が重なる2種のデザートも同日より販売されます。

今回発売される3品には、規格外バナナ「もったいないバナナ」を使用しています。

完熟バナナの甘みを存分に楽しめるビバレッジとスイーツを紹介していきます☆

バナナ ブリュレ フラペチーノ

価格:持ち帰り 678円(税込)、イートイン 690円(税込)

サイズ:Tallのみ

「バナナ ブリュレ フラペチーノ」は、バナナをキャラメリゼしたデザートからインスパイアされた、完熟したバナナの奥深い甘さとビターなカラメルの味わいを存分に楽しめる一杯です。

フラペチーノの主役はボトムに注いだ完熟バナナで作った果肉ソースです。

バナナ果肉に合わせるすっきりとした味わいのアーモンドミルクのフラペチーノとホイップクリームの上には、ほんのりビターな風味が感じられるカラメルソースを合わせています。

さらに砂糖を焦がして砕いたような食感が楽しいブリュレチップをミックス。

ストローから飛び込んでくるカリカリした口当たりがアクセントとして際立ちます。

一口目でとろっとした食感のバナナの甘さを、二口目でカラメルのビターな風味を、三口目でブリュレチップのカリカリした心地よい食感を、飲むたびに違った表情を楽しめるご褒美感あふれる夏の一杯です☆

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

※アーモンドミルクを使用しています。アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではありませんが、本商品には乳成分を含みます

バナナの米粉マフィン/バナナの米粉ロールケーキ

バナナの米粉マフィン(画像右)

価格:持ち帰り 285円(税込)、イートイン 290円(税込)

販売期間:2024年5月29日(水)〜終売日未定

2023年夏に発売され、人気を集めた「バナナの米粉マフィン」

奥深いバナナの甘さや米粉由来のもっちりした食感はそのままに、生地のバナナソースと天面のバナナチップに「もったいないバナナ」を使用してリニューアルしています。

バナナの米粉ロールケーキ(画像左)

価格:持ち帰り 437円(税込)、イートイン 445円(税込)

販売期間:2024年5月29日(水)〜終売日未定

「バナナの米粉ロールケーキ」にも、バナナ原材料にはすべて「もったいないバナナ」を使用。

バナナの甘みと、生地のふんわり、もっちりとした食感、甘さを抑えた植物性ホイップクリームが特長の軽やかな一品です。

完熟バナナをキャラメリゼしたような上品なデザート感たっぷりのビバレッジ。

バナナの奥深い甘みと米粉の食感を楽しむスイーツ2品も販売されます。

2024年5月29日(水)よりスターバックスにて発売される、「バナナ ブリュレ フラペチーノ」とバナナスイーツ2品の紹介でした☆

