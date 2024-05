ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上下が分かれたセパレートタイプで着脱がしやすい、ディズニーデザイン「ワンピースとしても使える!2WAY浴衣セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ワンピースとしても使える!2WAY浴衣セット」

© Disney

価格:9,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

付属品:帯(約36×400cm)

<織物>綿65%、レーヨン35%(平織)、帯:<織物>ポリエステル100%(タフタ(しわ加工))

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

浴衣としてもワンピースとしても着られる、羽織り・キャミワンピース・帯の3点セット。

上下が分かれたセパレートタイプの浴衣で、夏らしく華やかな本格スタイルを気軽に楽しむことができます!

そしてワンピースタイプなので肩ひもの長さが調整でき、着崩れても直しやすいので外出先でも安心◎

「ミッキーモチーフ」と「ラプンツェル」の2種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインの浴衣セット。

ネイビーが基調で大人っぽい雰囲気!

赤い帯がオシャレなアクセントになっています。

© Disney

一面総柄で、ミッキーモチーフは星座風のアートに。

まわりには星なども散りばめられ、夜空をイメージしたデザインに仕上げられています☆

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインの浴衣セット。

ピンク系のカラーが可愛さ満点◎

さらに帯は控えめのカラーなので浴衣が華やかに映えます。

© Disney

浴衣一面には魔法の花やランタン、王国のシンボル「太陽の紋章」など作品に登場するキーアイテムがたくさんデザインされています。

さりげなく「ラプンツェル」のシルエットがプリントされているのも魅力的!

© Disney

<素材アップ>

それぞれ浴衣には、張り感と柔らかさのある綿レーヨン素材を使用しています。

© Disney

帯はシワがあり、程よい柔らかさとハリ感のある素材で。

幅もあるのでボリューム感のあるリボン結びが簡単にできます☆

© Disney

それから程よい開きのベンツ入りで歩きやすいのもうれしい◎

© Disney

ワンピースとしても活躍する2WAYなので、普段は中にTシャツを合わせて今どきスタイルを楽しんでもOK!

ワンピースには便利なポケットも付いています。

お祭りなどのイベントはもちろん、日常使いもできて大活躍間違いなし。

上下が分かれたセパレートタイプで着脱がしやすい、ディズニーデザイン「ワンピースとしても使える!2WAY浴衣セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

