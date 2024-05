【いすゞ 117クーペ 後期型(☆☆XE) w/クールビューティ ガールズフィギュア】7月3日頃 発売価格:5,610円

ハセガワは、7月3日頃発売予定のプラモデル「いすゞ 117クーペ 後期型(☆☆XE) w/クールビューティ ガールズフィギュア」について、レジン製女性フィギュアの彩色見本を公開した。価格は5,610円。

本商品は、いすゞ 117クーペとレジン製女性フィギュアをセットで1/24スケールで立体化したもの。フィギュアの原型は同社の「12リアルフィギュア コレクション」なども務めるスカルプター・辻村聡志氏が担当している。

公開されたレジン製女性フィギュアの彩色見本では、ワンピースが赤く塗装されている他、ネックレスはゴールドに塗装されており、大人な雰囲気を漂わせている。なお、レジン製フィギュアの組立てには瞬間接着剤が必要となる。

「いすゞ 117クーペ 後期型(☆☆XE) w/クールビューティ ガールズフィギュア」詳細

スケール:1/24スケール 全長:180mm 全幅:67mm

Licensed by ISUZU

(C) HASEGAWA All Rights Reserved.