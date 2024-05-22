Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£´Ï¢ÇÆ¡£Ê¡À¾¿ò»Ë¤¬¸ì¤ëº£µ¨¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¶¯¤µ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏMVP¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¶¯¤µ¤ò¥Õ¥«¥Ü¥ê¡ª
ÉÔÆ°¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¡¢2006Ç¯³«ºÅ¤Î¥É¥¤¥Ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¤³¦¿å½à¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ±û¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿Ê¡À¾¿ò»Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¡À¾¿ò»Ë¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ø¥Õ¥«¥Ü¥ê¡¦¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡Ù¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥×¥ì¡¼¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª
Âè96²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï2023-2024¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁí³ç¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î4Ï¢ÇÆ¤Ç½ªËë¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈÁÔÀä¤Ê¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÊ¡À¾¿ò»Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
2023-2024¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤â½ª¤ï¤ê¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦Å¾¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ßõÎõ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤ò±é¤¸¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¶¯¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë²ø²æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥Æ¥£¤¬ÎÏ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¤È´¤¡¢¤à¤·¤íÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÊ¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ªÈ×¤Î²áÌ©ÆüÄø¤Ç¤â¹â¿å½à¤ÎÀï¤¤¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬íµ¡Ê¤Ä¤Þ¤º¡Ë¤¯¤Ê¤«¤Ç¥·¥Æ¥£¤À¤±¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Âè15Àá¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÀï¤ÎÉé¤±°Ê¹ß¡¢23»î¹ç¤Ç19¾¡4Ê¬¤È¤¤¤¦°ÂÄê´¶¤Ï¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î³èÌö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÀá¤Ç¤â2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó19ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼ÊÂ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¶ÉÌÌ¤ÎÂÇ³«ÎÏ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼þ¤ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬º£µ¨¤Ï¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯°ÕÍß¡¢·èÄêÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨²¿ÅÙ¤â¸«¤»¤¿¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éº¸Â¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï½ªÈ×¤Î9Ï¢¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº£µ¨¤ÎMVP¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¼¡¤ËMVP¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï¥í¥É¥ê¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤âÈà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈà¤¬¤¤¤ë¤Î¤È¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ïº£µ¨3ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥í¥É¥ê¤¬ÉÔºß¤Î¤È¤¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò·Ò¤°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÈà¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¸åÊý¤«¤éÃæÈ×¡¢ÃæÈ×¤«¤éÁ°Àþ¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼«¿È¤¬»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬Ã¥¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥í¥É¥ê¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶¼é¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥É¥ê¤¬ÉÔºß¤Î¤È¤¤Î¥·¥Æ¥£¤â·è¤·¤Æ¼å¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Î¥Ã¥¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢²£¥Ñ¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ½Ä¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Æ¶Á¤ò¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¬¤éÂå¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤âºòµ¨¤è¤êÉÔÄ´¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ë¶É¤Ï27ÆÀÅÀ¡£ºòµ¨¤Î36ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¯¤È¤âÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ø¼þ¤ê¤¬´üÂÔ¤¹¤ë´ð½à¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢27ÅÀ·è¤á¤Æ¤â¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÈà¤¬¤¤¤«¤Ë°Û¼¡¸µ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âºÝÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¡¢Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç4Ï¢ÇÆ¤ËÃÍ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¥Æ¥£¤Ë¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£º£µ¨¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡¢¥«¥¤¡¦¥Ï¥ô¥¡¡¼¥Ä¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ºòµ¨°Ê¾å¤Î°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥µ¥ê¥Ð¤äÉÚ°Â·òÍÎ¤¬²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¡¢¼éÈ÷¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤«¤é½ªÈ×¤Ë¼ºÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥Æ¥£¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÁª¼êÁØ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£4·î¤Î²áÌ©ÆüÄø¤Ç6Àï5¾¡£±ÇÔ¤ÏÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸«»ö¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¤½¤Î1ÇÔ¤¬ÌÀ°Å¤ò¤ï¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î1ÇÔ¤ò½¦¤¦Áª¼êÁØ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¯¥é¥ÖÎòÂå¤ÎºÇÂ¿¾¡Íø¿ô¡¢ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡¢ºÇÂ¿ÆÀ¼ºÅÀº¹¤òµÏ¿¤·¡¢Í¥¾¡¤ËÃÍ¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î·Ð¸³ÃÍ¤â¤³¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½½Ê¬¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·ÀïÎÏ¤ò²Ã¤¨¡¢¤â¤¦Í¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×¤¬º£µ¨¤ÇÂàÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥å¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤È¤ÎßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤Ï½ªßá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤È¥¢¥ë¥Æ¥¿¤È¤¤¤¦¿·»þÂå¤ÎÁè¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥í¥Ã¥×¤È¥Ú¥Ã¥×¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁè¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Ï»ÕÄï´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ê¸Ì®¤Ç¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥×¡¦¥·¥Æ¥£¤¬Ï¢ÇÆ¤ò5¤Ë¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Ï¢ÇÆ¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¤Ï°ã¤¦¥¯¥é¥Ö¤¬Ìö¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¹½À®¡¿¼Ä ¹¬É§¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂç´î