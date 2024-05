【週刊少年サンデー 26号】5月22日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 26号」を本日5月22日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号では、表紙&巻頭グラビアに幸澤沙良さんが登場。春の5大新連載第5弾として、小松翔太氏による「古々路ひめるの全秘密」の連載がスタートする。なお「サンデーうぇぶり」では第1話の試し読みもできる。

センターカラーには、「廻天のアルバス」(原作:牧彰久氏/作画:箭坪幹氏)、「テノゲカ」(原作:詩石灯氏/マンガ:新井隆広氏)が掲載される。また、波切敦氏の総合格闘技マンガ「レッドブルー」最新話や、旗町マコ氏の「ハローワークモンスターズ」なども掲載される。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved.