ハワイの朝食を中心にカフェメニューやアメリカンメニューが楽しめる「Eggs ’n Things」から、旬のメロンと生ハムをあわせた「生ハムメロンのパンケーキ」が登場!

生ハムとクリーミーなモッツァレラチーズにバジルの風味を加えた「生ハムとモッツァレラチーズのエグスンベネディクト」もあわせて販売されます。

Eggs ’n Things「生ハムメロンのパンケーキ」

販売期間:2024年6月3日(月)〜7月2日(火)

販売店舗:Eggs ’n Things、Eggs ’n Things Coffee国内全店舗

ハワイの朝食メニューなどが楽しめる「Eggs ’n Things」とカフェスタイルの「Eggs ’n Things Coffee」に、旬のメロンと生ハムを使った期間限定メニューが登場!

6月3日より、「生ハムメロン×パンケーキ」の意外なハーモニーを楽しめる「生ハムメロンのパンケーキ」と「生ハムとモッツァレラチーズのエグスンベネディクト」を販売。

さらに、みずみずしいメロンを味わえる暑い季節にぴったりなひんやりドリンク2種も提供されます☆

生ハムメロンのパンケーキ

価格:2,585円(税込)、テイクアウト 1,890円(税込)

「生ハムメロン×パンケーキ」の意外な美味しさのコラボレーションを楽しめる「生ハムメロンのパンケーキ」

濃厚なメロンクリームでパンケーキを包み、メロンとの相性が良い生ハムをのせたパンケーキです。

メロン果肉がたっぷり添えられているのも魅力。

甘みの中にほんのり塩気を感じる「生ハムメロン×パンケーキ」の絶妙なハーモニーを味わえます!

生ハムとモッツァレラチーズのエグスンベネディクト

価格:1,705円(税込)

生ハムとクリーミーなモッツァレラチーズを使ったエッグベネディクト。

バジルの風味がアクセントになっています。

とろっとしたエッグを絡めていただく、贅沢なおいしさの一皿です。

季節限定ドリンク

さっぱりとしたメロン風味の季節限定ドリンクも同時発売。

「メロンエード」と「フローズンメロンヨーグルト」の2品が提供されます。

メロンエード (Iced)

価格:715円(税込)、テイクアウト 702円(税込)

オリジナルのレモネードをベースにフレッシュなメロンを合わせた「メロンエード」

爽やかな味わいで、初夏の季節にぴったりなドリンクです。

フローズンメロンヨーグルト

価格:770円(税込)、テイクアウト 756円(税込)

メロンを贅沢に使ったミルクフローズン。

メロンヨーグルトを加えたひんやりとしたドリンクです。

旬のメロンと、生ハムを使った初夏の季節限定メニュー。

「生ハムメロンのパンケーキ」と「生ハムとモッツァレラチーズのエグスンベネディクト」は、2024年6月3日(月)よりEggs ’n Thingsにて発売です☆

※仕入れ状況により、食材を変更する場合があります

