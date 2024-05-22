【肩にかけやすい デイリーユーストート】5月25日 発売予定価格：未定

グレイ・パーカー・サービスは、グッズ「肩にかけやすい デイリーユーストート」を5月25日に発売する。「ナガノマーケット」オンラインショップのほか、「ナガノマーケット（SHINSAIBASHI）」、「ナガノマーケット POP UP SHOP」などで販売を予定しており、価格は未定。

本製品は、イラストレーター・ナガノ氏が描く「なんか小さくてかわいいやつ（通称ちいかわ）」よりちいかわ・ハチワレ・ウサギ・モモンガがそれぞれ可愛らしくデザインされたトートバッグ。またそれ以外にも同氏が描くナガノのくまやもぐらコロッケがデザインされたトートバッグも販売する。

今回ナガノ氏のグッズを宣伝する「ナガノグッズ公式」のXアカウントより本製品の情報が発信され、5月25日より各ショップにて発売されるほか、ちいかわ達が可愛らしくデザインされたトートバッグの画像を確認することができる。

＼5月25日 新発売／



『肩にかけやすい

デイリーユーストート』



📝お取り扱い

・ ナガノマーケット(SHINSAIBASHI)

・ナガノマーケット(オンラインストア)

・ナガノ展@タオル美術館

・ナガノマーケット POP UP SHOP

（サンシャインシティ アネックス / イオンモール浦和美園） pic.twitter.com/HdejybnVPS - ナガノグッズ公式 (@ngngoods_kouhou) May 21, 2024

＼5月25日 新発売／



『肩にかけやすい

デイリーユーストート』



📝お取り扱い

・ ナガノマーケット(SHINSAIBASHI)

・ナガノマーケット(オンラインストア)

・ナガノ展@タオル美術館

・ナガノマーケット POP UP SHOP

（サンシャインシティ アネックス / イオンモール浦和美園） pic.twitter.com/t8EQ2ATbnb - ナガノグッズ公式 (@ngngoods_kouhou) May 21, 2024

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