【PS Store:スペシャルセール】開催期間:5月22日~6月5日23時59分

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「スペシャルセール」を本日5月22日より開催している。期間は6月5日23時59分まで。

本セールでは、PS5/PS4用タイトルや追加コンテンツ全970点を最大85%オフの特別価格で販売。恐竜サバイバルアクション「ARK: Survival Ascended」や格闘ゲーム「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」は20%オフとなっているほか、「ホグワーツ・レガシー」デジタルデラックスエディションが50%オフで販売されている。

PS Store「スペシャルセール」ラインナップ(一部)

□PS Store「スペシャルセール」のページ

ARK: Survival Ascended

価格:6,380円→5,104円(20%オフ)

□PS Storeの商品ページ

グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング- Standard Edition

価格:6,600円→5,280円(20%オフ)

□PS Storeの商品ページ

Call of Duty: Modern Warfare II - クロスジェンバンドル

価格:9,680円→4,840円(50%オフ)

□PS Storeの商品ページ

ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

価格:5,478円→3,286円(40%オフ)

□PS Storeの商品ページ

ホグワーツ・レガシー:デジタルデラックスエディション

価格:10,978円→5,489円(50%オフ)

□PS Storeの商品ページ

ARK: Survival Ascended (C)2024 Wildcard Studios. All rights reserved.

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS

(C) 2022-2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、MODERN WARFAREおよびCALL OF DUTY WARZONEはActivision Publishing, Inc.の商標です。

(C) 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. (C) SUGIYAMA KOBO (P) SUGIYAMA KOBO

HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.