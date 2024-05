ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は明るいデザインが楽しい、『トムとジェリー』デザインのふかふかマルチマットを紹介します☆

ベルメゾン『トムとジェリー』ふかふかマルチマット

価格:各1,890円(税込)

サイズ:ダイカット(ジェリー)/約38×36×0.8cm、ダイカット(ジェリー)以外/約38×38×0.8cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ビビッドなカラーと表情豊かな絵柄が楽しい、『トムとジェリー』をデザインしたふかふかマルチマットがベルメゾンに登場。

6種類のデザインから、好みのものを選んで使えるマルチマットです!

床置きにしてアクセントにするほか、椅子に置けばチェアパッドにもなり、マルチに使えます。

サークル

カプセルに入れられ、ガチャの景品になってしまった「トム」や「ジェリー」のデザイン。

やわらかな印象の色使いで、いろんなお部屋に馴染みます。

ダイカット(トム)

体を四角くし、頭が平になった「トム」のアート。

コミカルなイラストに、ポップなカラーがぴったりなデザインです!

ダイカット(ジェリー)

ぺったんこになってしまった「ジェリー」

ユーモアたっぷりなイラストで、「トム」のマットとセットで使いたくなります☆

スクエア(トム)

獲物を狙うような「トム」の表情を描いた、スクエアタイプのマルチマット。

「OH」の文字や、鋭い爪を見せる様子もポイントです!

スクエア(ジェリー)

穴に落ちてしまった「ジェリー」を描いたマルチマット。

驚きの表情を捉えたイラストデザインです。

スクエア(タフィー)

口をちょっぴり開き、目をぱっちりと開けた「タフィー」

「トム」や「ジェリー」のマットと組み合せると、コミカルなストーリーを再現できそうです☆

ウレタン入りでふっくらとしたクッション性があり、機能的なマルチマット。

裏面は、すべりにくい加工が施されています。

バリエーションが豊富にあるので、好みの柄を組み合わせて使うのがおすすめです。

玄関に複数を並べて置いても楽しく、ストーリー性ある絵柄なので、並べる楽しさが広がります☆

ビビッドなカラーと表情豊かな絵柄が楽しいマルチマット。

『トムとジェリー』デザインのふかふかマルチマットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

