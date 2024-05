ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、暑い日でも心地よく眠ることができる「接触冷感のひんやり敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/くまのプーさん/ラプンツェル/トイ・ストーリー」接触冷感のひんやり敷きパッド

タイプと価格:【シングル】3,690円(税込)、【セミダブル】4,590円(税込)、【ダブル】5,590円(税込)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーキャラクターの総柄がかわいい敷きパッド。

表面に触れた瞬間ヒンヤリと感じる接触冷感素材が使われているので、暑い日の就寝時に重宝します。

そして、ふっくらとした中わた入りなのもポイント!

デザインは全4種類で、男女問わず選びやすいラインナップになっています。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインの敷きパッド。

グレーを基調にした、シックなニュアンスが魅力的です☆

一面には、サーフボードを持って走っている「ミッキーマウス」の姿や、葉っぱやお花などがあしらわれ南国ムードもたっぷり。

ビーチサンダルを履き、水着を着た「ミッキーマウス」の姿にも注目です☆

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインの敷きパッド。

水色とドットの組み合わせが爽やかで見た目も涼しげ!

「くまのプーさん」や「ピグレット」「イーヨー」「ティガー」は枕や三日月の上で気持ちよさそうに眠っています。

リラックスタイムにぴったりのアートに仕上げられた、かわいさ満点な一枚です☆

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインの敷きパッド。

「ラプンツェル」のイメージカラーでもあるパープルをベースに、シルエットデザインで大人っぽく仕上げられています。

一面には、劇中でもお馴染みの「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」がゴンドラに乗るシーンや、お友だちのカメレオン「パスカル」、ランタンやお城などのモチーフが☆

ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」

ディズニー&ピクサーアニメーション「トイ・ストーリー」デザインの敷きパッド。

シンプルなアイボリー地に大きなアートが施され、インパクトも抜群!

「ウッディ」や「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「ハム」「レックス」「スリンキー・ドッグ」など人気キャラクターが勢揃いしています。

生地には暑い日は接触冷感素材が気持ち良い、ひんやりとした肌ざわりの素材を使用。

さらにふっくらとした中わた入りで寝心地もアップ!

ズレにくいようバンド付きで、着脱も簡単にできます。

敷きパッドは、布団でもマットレスでも使用することができます。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗い可能。

汗をかいてもお手入れが簡単にでき、いつでも清潔な状態で使うことができます。

大人の寝室にも似合うシンプルなデザインがうれしい敷きパッド。

暑い日でも心地よく眠ることができる「接触冷感のひんやり敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

