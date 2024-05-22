【洪水警報】沖縄県・嘉手納町に発表
気象台は、午前10時34分に、洪水警報を嘉手納町に発表しました。
本島中南部では、22日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 22日昼前
□洪水警報
22日夕方にかけて警戒
■宜野湾市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 22日昼前
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日昼前
■沖縄市
□洪水警報
22日夕方にかけて警戒
■豊見城市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日昼前
■うるま市
□洪水警報
22日夕方にかけて警戒
■南城市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日昼前
■嘉手納町
□洪水警報【発表】
22日夕方にかけて警戒
■北谷町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日昼前
□洪水警報
22日夕方にかけて警戒
■北中城村
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日昼前
■中城村
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 22日昼前
■西原町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 22日昼前
■与那原町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日昼前
■南風原町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 22日昼前
■渡嘉敷村
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日昼前
■八重瀬町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日昼前