気象台は、午前10時23分に、暴風警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表

宗谷地方では、22日夕方から22日夜遅くまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■稚内市

□暴風警報【発表】

22日夕方から22日夜遅くにかけて警戒

風向 南西

・陸上

最大風速 20m/s



■猿払村

□暴風警報【発表】

22日夕方から22日夜遅くにかけて警戒

風向 南西

・陸上

最大風速 20m/s





■豊富町□暴風警報【発表】22日夕方から22日夜遅くにかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s■礼文町□暴風警報【発表】22日夕方から22日夜遅くにかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s■利尻町□暴風警報【発表】22日夕方から22日夜遅くにかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s■利尻富士町□暴風警報【発表】22日夕方から22日夜遅くにかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s■幌延町□暴風警報【発表】22日夕方から22日夜遅くにかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s