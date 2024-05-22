¶ÌÀîÅ°»á¡¡¥«¥¹¥Ï¥é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤½¤³¤«¤é°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç£²£²Æü¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬¡Ö¸º¾¯¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ê¤ªÅ¹¤Î¡ËÂÐ±þ¤È¤«¤Ç¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿»þ¤Ë¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÆ°¤ò²þ¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬±©Ä»¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±©Ä»¤µ¤ó¤Ë¡ØÀÖ¿®¹æ¤òÅÏ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤È¤«¡Ø¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£±©Ä»¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡±©Ä»¥¢¥Ê¤¬¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÉô²°¤Ç¥ï¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·ë¹½¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈµÕ¤Ëµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£