クリティカルシンキングとは、物事を「なぜそう言えるのか」「本当にそうなのか」と、あえて批判的な視点で考えていく思考法を指します。これまでの経験や個人の思考のクセに影響されず本質を見極めて最適な結論を導き出せることは、ビジネスパーソンとして身に付けておきたいスキルのひとつといえます。

この記事では、クリティカルシンキングの特徴や実践方法などを解説したうえで、日常生活でもすぐに実践できるクリティカルシンキングの身に付け方・鍛え方について紹介します。

クリティカルシンキングとは

クリティカルシンキングとは「批判的思考」とも呼ばれ、物事の本質を見極めるために、あえて批判的な視点で論理的に考えていく思考法です。

具体的には「そもそもこの前提は正しいのか」「この仮説自体が間違っている可能性はないか」「本当にこの結論であっているのか」などといった疑いを持ちながら物事を考えていきます。個人の思考のクセや偏りに影響されずに客観的な思考ができ、物事の本質をより的確に捉えられるため、日常生活からビジネスシーンまで幅広く活用できます。

「ロジカルシンキング」との違い

クリティカルシンキングと似た言葉に「ロジカルシンキング」があります。これは「論理的思考」とも呼ばれ、ある事象に対して構成する要素を分解しながら「結果」と「原因」を明確に捉えていく思考法です。

物事を論理的に考えていくという点では共通していますが、その過程に「批判的思考」が加わるか否かという点でクリティカルシンキングとは異なります。つまり、ロジカルシンキングに「この論拠はそもそも正しいのか」「根拠はあるのか」「偏った情報をもとに判断していないか」などの批判的な思考を取り入れるのがクリティカルシンキングです。

クリティカルシンキングの基本的な考え方

物事の本質を見極めるためにあえて批判的な視点で論理的に考えていく「クリティカルシンキング」ですが、この思考法には基盤となる3つの考え方があります。

目的と論点を見失わない

まず「何のために思考するのか」といった思考の目的と論点を常に意識しましょう。

目的を意識しないで批判的思考を進めると、細部にこだわり過ぎてしまったり、本質からずれた結論が出てしまったりする可能性があるからです。例えば、持続可能なエネルギー資源について議論しているのに「そもそもエネルギーは必要か」という批判的思考を進めてしまっては本来の論点から離れてしまいます。そのため、クリティカルシンキングにおいて議論のゴール(目的)と論点を見失わないことはとても重要なのです。

思考のクセや偏りがあることを理解しておく

次に、人間の思考にはクセや偏りがあることを理解したうえでクリティカルシンキングを行うようにしましょう。

人間は自分の持っている知識や情報、過去の経験などに基づいて思考する傾向があり、それゆえ、人それぞれ思考のクセや偏りを持っています。

クリティカルシンキングを行う際は、自分の思考の偏りやクセがそのまま反映されないように客観視することが重要です。自分の考えをノートに書き出し「考えが飛躍している部分はないか」「他の人も同じように考えるのか」など、客観的に見つめ直してみましょう。客観視できているか自信がないときは自分の考えを人に伝え、思考のクセや偏りがないか指摘してもらうのも効果的です。

問い続ける

最後に、クリティカルシンキングでは「批判的な問い」を投げかけ続ける姿勢を忘れないことが大切です。

「批判的な問い」とは具体的に以下のようなものを指します。

So what?(だから何なのか?)…今持っている情報や事実から結局何が言えるのかを問う Why so?(なぜそうなのか?)…何を根拠にその結論が出されたのかを問う True?(本当にそうなのか?)…今持っている情報は事実なのか、今でている結論と根拠に因果関係は本当にあるのかを問う Anything else? (他に考えられることはないか?)…今持っている情報や導かれた結論以外にも考えられることはないかを問う

これらの問いかけはどれも現状に対して疑いの視点を持つものですが、議論の対象自体を否定するわけではありません。あえて批判的な視点で疑問を投げかけ続け、物事の本質を見極めることを目的としています。

ビジネスパーソンにとってクリティカルシンキングが重要な理由

現代は、世界情勢や経済状況が目まぐるしく変化しており、生活だけでなく仕事をしていくうえでも想定外な事象に出会うことが増えました。このような時代を生き抜いていくためには従来のやり方や、これまでの知識や経験に基づく考えだけでは不十分です。

過去の経験に頼るのではなく、あらゆる物事について論理的・構造的に思考し「本質的な課題」を捉えようとする習慣をつけ、未知の問題に対処できる力を養うことが重要です。この力は事業計画や戦略の立案、業務課題の解決、チームの効果的な意思決定などビジネスシーンで直接的に役立ちます。また、論理的に物事を捉えて分かりやすく人に伝える力も身に付くのでコミュニケーションスキルも向上し、仕事の成果・評価にもつながります。

また、時代の流れが速くなるにつれビジネスパーソンとして求められるスキルも頻繁に変わるようになりました。短いサイクルのなかで最適解がどんどん変化し、今までの常識が陳腐化するスピードも速くなっています。この点でも、現状にあえて疑いの視点を向けるクリティカルシンキングは有効な思考法といえるでしょう。

クリティカルシンキングがビジネスにもたらすメリット

先述のとおり、現代を生きるビジネスパーソンにとってクリティカルシンキングは欠かせないスキルのひとつです。ここでは、クリティカルシンキングを身に付けることで仕事において具体的にどのようなメリットがあるのかについて解説します。

物事の矛盾点に気づけ、リスク回避やトラブル予防につながる

クリティカルシンキングは認識した情報をあえて批判的に捉えるので、見落としがちな矛盾点や漏れに気づけることも多いでしょう。一度出した結論を再検討することで、より本質的な結論を導き出せます。誤った結論で物事が進んでしまうことを防げるため、リスク回避やトラブル予防につながることがメリットのひとつです。

事実に基づいた的確な判断ができるようになる

クリティカルシンキングでは「事実は何か」「数値的にはどうなのか」「本当にそうなのか」と客観的な視点で物事を捉えていくため、的確に現状分析ができるようになります。現状分析の精度が上がることで、対処法やアクションプランもより効果的なものを検討でき、効率よく成果を上げることができるでしょう。

新たなアイデアが生まれる

「そもそも前提は合っているのか」「他にもっと良い方法があるのではないか」といった問いを行うこともクリティカルシンキングの特徴です。このような問いかけによって先入観や個人の思考のクセや偏りが排除されるため、これまでに思いつかなかったような新たな視点からのアイデアが生まれることがあります。

円滑なコミュニケーションが可能になる

クリティカルシンキングが身に付くと「そもそも自分の主張は間違っていないか」「他にもっと良い伝え方はないか」と考えられるようになるため、説得力のある話ができたり自分の意図が正確に相手に伝わりやすくなったりします。また、相手の話を聞く際にも「本当に言いたいことは何か」など、相手の発言の真意を汲み取りやすくなるでしょう。

【3ステップ】クリティカルシンキングの実践方法

実際にクリティカルシンキングを行うにあたって、「どのように進めていけば良いのか分からない…」という人も多いかもしれません。ここではクリティカルシンキングの実践手順をステップごとに解説します。

ステップ1:議題・目的・論点を明確にする

まずは、何について考えるのか(議題)を決めることはもちろん、どのような論点で考え、その結果何を得たいのか(目的)を明確にしたうえで思考をスタートさせましょう。そうすることで、思考を繰り返すなかでのブレや偏りを防げます。

ステップ2:批判的思考を持って分析する

次に、ステップ1で決めた議題に対して論点に沿って実際に分析を進めていきます。この際に忘れてはいけないのは、クリティカルシンキングの肝である「批判的な視点」です。

批判的といっても、必ずしも否定を意味するわけではありません。「なぜ」「どうして」「本当なのか」といった疑問を持つ姿勢が矛盾点の洗い出しにつながります。

ステップ3:バイアスのかかった思考になっていないか問い直す

最後に、自分の都合の良いように解釈してしまっていないか、偏った考え方になっていないかなどを確認しましょう。これまでの経験から身に付いた思考のクセや偏りが反映されていないかを見直すことは、物事の本質を捉えるために重要です。もしバイアスのかかった結論になっていた場合は、ステップ2に戻って問い直す必要があります。

今すぐできる!クリティカルシンキングの身に付け方・鍛え方

クリティカルシンキングを身に付けたり鍛えたりしていくためには、日頃から批判的思考や論理的思考を実践するのが効果的です。ここでは、ビジネスだけでなく日常生活でも実践できるクリティカルシンキングの身に付け方・鍛え方を紹介します。

身近な物事に対して「仮説」と「検証」を繰り返す

クリティカルシンキングを鍛えるには日頃からの訓練が欠かせません。日常生活での些細な出来事や情報に対しても深掘りする癖をつけましょう。例えば「家族との会話が噛み合わない」といったことが起きた際に、「他にもっと分かりやすい伝え方があったのではないか」「そもそも相手が言おうとしていたことは何だったのか」などの視点で振り返ってみてください。そのうえで解決策や次回会話をする際の注意点などについて仮説を立てて実践し、その結果家族との会話がうまくいったかどうかを検証するのです。この繰り返しによって家族とのコミュニケーションにおける本質的な課題に気づき、事態が好転するといった成功体験が得られれば、ビジネスシーンで実践する自信にもつながるでしょう。

自分自身の思考や意見に対して疑問を投げかける

自身の思考や意見に対して、第三者目線で疑問を投げかけるといった自己批判の習慣を取り入れることも大切です。例えば「今の仕事は自分に向いていないので転職しようかな」と考えた際に、「自分に向いていないと判断した具体的な根拠は何か」「そもそも向いている仕事、向いていない仕事とはどういうものか」「転職以外の方法はないのか」などの視点で考えていきます。自分が抱えている本質的な課題や要望に気づいて冷静に判断することで、適切な結論を導くことができるでしょう。自身の生活や行動に対してクリティカルシンキングを身に付けることで、他者とのコミュニケーションや仕事の場面でも自然と実践できるようになるはずです。

「事実」と「意見」を区別しながら人の話に耳を傾ける

日頃から意識的に「事実」と「意見」を区別する習慣をつけることも重要です。相手が「事実を話しているのか」それとも「意見を述べているのか」を意識しながら話に耳を傾けることで、クリティカルシンキングを鍛えることができます。

例えば「今月のチームの売上目標は120%達成できた。新入社員も加わり戦力も増えたので、来月はもっと高い売上目標を達成できるはずだ」といった話を聞いた場合、「今月のチームの売上目標は120%達成できた」と「新入社員が加わった」という部分は事実として捉え、「戦力が増えた」「来月はもっと高い売り上げ目標を達成できる」という部分は具体的な根拠がない限り、意見として切り分けて考える必要があります。

まとめ

今回は、クリティカルシンキングとロジカルシンキングとの違いから、基本的な考え方、日常的に実践できるクリティカルシンキングの身に付け方・鍛え方について解説しました。物事の本質を見極めようとするクリティカルシンキングの思考は、未知の問題に対処できる力を養うことにつながるため、変化の激しい時代を生き抜くビジネスパーソンにとっては必要不可欠なスキルといえます。

クリティカルシンキングを鍛えるためにも、今回紹介した実践手順を参考に日頃から思考のトレーニングに取り組んでみてください。

