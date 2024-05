アサヒ飲料株式会社は、ポップアップショップ十六茶presents「16CHA FOR YOU」を、東京・神宮前に期間限定でオープンします。アサヒ飲料株式会社 公式HPより新しくなった『アサヒ十六茶』おいしさと健康を追求したブレンド茶『アサヒ 十六茶』は、1993年から発売を開始したロングセラー商品。東洋医学の“予防しながら体と心のバランスを整える”という思想に基づき、体の内側に嬉しい12種類と味覚を司る4種類、合計16種類の素材がブレンドされています。

リニューアルされた『アサヒ十六茶』今年2月に実施されたリニューアルでは、すっきりとした味わいはそのままに、16素材それぞれが重なり合う心地いい香りを実現。1月〜4月の累計売り上げは前年比115%となっており、よりおいしく健やかなひとときを楽しめる商品として、幅広い層から支持されています。約1万5千通り! 十六茶の素材でオリジナルブレンド体験そんな十六茶の16素材のなかから、自ら素材を選びオリジナル十六茶をつくることができる今回のポップアップ。ブレンドを通して、素材それぞれの特徴や風味の違いを体感することができます。「16CHA FOR YOU」で使用するポットや素材まず行うのは、素材の選定。机の上に置かれた16素材のサンプルを手に取り、香りを比較していきます。爽やかなものから独特なものまで、ひとつとして同じ香りがなく、「素材によってこんなにも香りが違うのか」ときっと驚くはず。16素材のサンプル。蓋を取って香りを比べられるお気に入りを見つけたら、壁一面の試験管スタンドのなかから、5種類の素材を選びます。選びきれないという人は、テーブルに置かれたピンクのパンフレットを参考に。素材の特徴やお茶にしたときの味わいについて、詳しく説明されています。各素材が1グラムずつ入った試験管を5種類セレクト素材は大きく分けて、穀物(ハトムギ、大麦、とうもろこし等)、葉物(びわの葉、柿の葉)、根っこ(たんぽぽの根、ごぼう)、果実(ミカンの皮、ナツメ、ゆずの皮等)の4グループ。穀物は香ばしさとほんのりとした甘さがあり、日本人に馴染みのある味わい。お茶の素材としては、ベースとなる役割を果たしてくれるのだそう。葉物は若干の苦味と漢方のような香り、根っこは苦味とコク、果物は素材によって甘みや苦味があり、これらはアクセントとして用いられるのだとか。十六茶の16素材一覧。このなかから素材を選べる今回はどのグループの味わいも体験したいと、穀物(きび)・葉物(びわの葉)・根っこ(ごぼう)、果実(ナツメ、ゆずの皮)を選んでみることに。甘味が特徴的なナツメと、スッキリとした香りのゆずの皮をセレクトし、甘くなりすぎないよう整えたのがポイントです。ちなみに選ぶ基準はないのでグループなどは気にせず、自分が感じるままに選んでも大丈夫です。今回選んだ5種類の素材テーブル上のベースブレンドと選んだ5種類の素材をスプーンで混ぜ合わせます。ポットに入れて、300mlのお湯を注ぎ蓋をしたら、砂時計をひっくり返して1分待機。砂が全部落ち終われば飲み頃の合図です。ポットのお茶はおおよそ2杯分茶こしを使ってグラスに注げば、オリジナル十六茶の出来上がり。一口飲むと、ゆずのスッキリ感が鼻を抜け、その後にごぼうのコクと独特の風味がほんのりと感じられました。全グループをバランスよく入れたからか、甘すぎず、苦すぎず、ちょうどいい仕上がりになって安心。ブレンドしたオリジナル十六茶二杯目は、氷を入れてアイスでも楽しめます。一杯目よりも長く抽出されたからか、二杯目はゆずよりもごぼうの風味を強く感じました。『アサヒ 十六茶』と飲み比べてみると、オリジナルのさっぱりしていること!「同じ素材でも組み合わせによって、全然違う味になるんだ」と身をもって感じられました。テーブル上に用意された氷を入れてアイスも楽しめるまとめ「16CHA FOR YOU」は、5月22日〜5月27日までの期間限定で開催予定。1組30分制、入場料無料のイベントとなっているので、友達やパートナーとの思い出づくりとして訪れてみるのもよさそうです。また店内でアンケート回答をした方には、新しくなった『アサヒ 十六茶』のプレゼントも。ぜひオリジナル十六茶のブレンド体験を通して、心身共に健やかな時間を過ごしてみてください。十六茶presents「16CHA FOR YOU」会場:神宮前 COURT C住所:東京都渋谷区神宮前4-24-3開催日時:5月22日〜5月27日 11:00-19:00入場料:無料