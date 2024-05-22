気象台は、午前9時15分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を南城市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を那覇市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、八重瀬町に発表しました。さらに洪水警報を那覇市、沖縄市、うるま市、北谷町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・南城市に発表

本島中南部では、22日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■那覇市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 45mm

ピーク時間 22日昼前



□洪水警報【発表】

22日夕方にかけて警戒



■宜野湾市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 45mm

ピーク時間 22日昼前



■糸満市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm

ピーク時間 22日昼前



■沖縄市

□洪水警報【発表】

22日夕方にかけて警戒



■豊見城市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm

ピーク時間 22日昼前



■うるま市

□洪水警報【発表】

22日夕方にかけて警戒



■南城市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 22日昼前



■北谷町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 22日昼前



□洪水警報【発表】

22日夕方にかけて警戒



■北中城村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 22日昼前



■中城村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 45mm

ピーク時間 22日昼前



■西原町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 45mm

ピーク時間 22日昼前



■与那原町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 22日昼前



■南風原町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 45mm

ピーク時間 22日昼前



■渡嘉敷村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 22日昼前



■八重瀬町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒



