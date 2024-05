6月2日に創業40周年を迎えるユニクロが、5月24日より「40周年感謝祭」を開催します! SNSでは、「UNIQLO感謝祭告知キタ━(゚∀゚)━!!!」「わーい! エアリズム買うぞ」と早くから話題となっています。今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!ユニクロ「40周年感謝祭」○お得するぎる10日間、スタート!

ユニクロ「40周年感謝祭」は、創業40周年を記念して開催されるお得な10日間。ビッグな企画なだけに、楽しみでしかないですね。ユニクロ「40周年感謝祭」感謝価格が続々登場まずは、5月24日〜30日の期間中、通常1,990円の「エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ」が、感謝価格の1,290円で登場。同様に、「エアリズムコットンT」(1,500円)が990円、「エアリズムブラトップ」(2,290円)が1,990円、「KIDS・GIRLS ショートパンツ」(1,500円)が990円で販売されるなど、感謝祭期間中、ほかにも感謝価格が続々登場。これからの季節に大活躍のアイテムを、お得にそろえるチャンスです!!新作UT「Find Your TREASURE UT」また、5月24日には、韓国発のグローバルボーイズグループ「TREASURE」の楽曲がデザインされた新作UT「Find Your TREASURE UT」(1,500円)が登場。「怪獣8号」Tシャツさらに5月31日には、怪獣大国日本を舞台に描かれる新時代アニメ「怪獣8号」(MEN 1,500円/KIDS 990円)のTシャツも発売されます。各店舗の店長が自身で選んだ地元の名品また、1号店オープン時には、並んでいるお客様のためにあんぱんと牛乳を配ったというユニクロ。40年が経過した今回の感謝祭では、「ひとりひとりのお客様の顔を思い浮かべて、喜んでいただく」という創業の精神・原点に立ち返り、5月24日限定の店舗のみ先着で、各店舗の店長が自身で選んだ地元の名品を用意。炭酸対応ステンレスボトルさらに、5月24日〜27日までの期間中、10,000円以上購入すると、「炭酸対応ステンレスボトル(容量約0.48L)」がもらえちゃうキャンペーンも。しかも、40周年記念にちなんで、カラーはシークレットカラーを含む40色! どの色がもらえるのかはお楽しみです。こちらは、店舗では毎日先着、オンラインストアでは毎日抽選で用意されています。なお、今回の感謝祭は、「GU」「PLST」でも同時開催されます。夏のアイテムをお得にゲットできちゃうこのチャンスを、ぜひお見逃しなく!!トレンドリサーチャー: 近由梨子文:CHIGAKO編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部????????????????????5/24㊎スタート‼️#ユニクロ 感謝祭 ????40th ANNIVERSARY????????????????????40年のご愛顧に、こころから感謝を込めた10日間‼️特集ページはこちら????https://t.co/yBj2TDnV26 pic.twitter.com/9TNVEr2vzC- ユニクロ (@UNIQLO_JP) May 17, 2024