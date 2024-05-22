『THE DANCE DAY』×『D.U.N.K.』SPコラボ企画が決定！BE:FIRST、&TEAM、FANTASTICSのメンバーらがスペシャルパフォーマンスを披露

■K（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、高橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、RAN（ME:I）、RIEHATAの10名が参加！

5月27日19時から日本テレビで放送される『THE DANCE DAY』決勝大会の特別企画としてSKY-HIが手掛けるダンス＆ボーカルプロジェクト『D.U.N.K.」』とのスペシャルコラボが発表された。

出演するのは、K（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、高橋海人（King & Prince / 「高」は、はしごだかが正式表記）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、RAN（ME:I）、RIEHATA（五十音順）の10名。

芸能界の錚々たるダンサーたちが、ファイナリストにエールを送るため、グループの垣根を超え一夜限りのスペシャルなショーケースを披露する。

なお、パフォーマンス楽曲は後日アナウンスされる。

番組情報

日本テレビ『THE DANCE DAY』

05/27（月）19:00～

MC：井上芳雄

進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

審査員：shoji（s**t kingz）、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、RIEHATA ※五十音順）

大会サポーター：伊原六花、K（&TEAM）、世界（FANTASTICS）、高橋海人（King & Prince）、滝沢カレン、チョコレートプラネット、RAN（ME:I） ※五十音順

スペシャルパフォーマンス：K（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、高橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、RAN（ME:I）、RIEHATA ※五十音順

『THE DANCE DAY』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dance/