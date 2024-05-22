King ＆ Prince高橋海人＆BE:FIRST・SOTA＆ME:I・RAN（石井蘭）ら豪華集結「THE DANCE DAY」×SKY-HI「D.U.N.K.」SPコラボ決定
【モデルプレス＝2024/05/22】5月27日に放送される日本テレビ系「THE DANCE DAY」（よる7時）と、SKY-HIが手掛けるダンス＆ボーカルプロジェクト「D.U.N.K.」のスペシャルコラボレーションが発表された。
【写真】高橋海人「色気すごい」新ヘアスタイル
優勝賞金1000万円。“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず、日本中の“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典。決勝大会の特別企画としてSKY-HIが手掛ける「D.U.N.K.」とのSPコラボが発表された。
出演するのは、K（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King & Prince）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、RAN（石井蘭／ME:I）、RIEHATA。芸能界の錚々たるダンサーたちが、ファイナリストにエールを送るため、グループの垣根を超え一夜限りのスペシャルなショーケースを披露する。パフォーマンス楽曲は後日解禁となる。（modelpress編集部）
＜MC＞
井上芳雄 進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
＜審査員＞
KATSU ONE、shoji(s**t kingz)、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）、RIEHATA
＜大会サポーター＞
伊原六花、K、世界、高橋海人、滝沢カレン、チョコレートプラネット、RAN
＜SPパフォーマンス＞
K、SEITO、世界、SKY-HI、SOTA、高橋海人、TAKAHIRO、松井利樹、RAN、RIEHATA
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◆高橋海人・SOTA・RANら豪華集結
優勝賞金1000万円。“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず、日本中の“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典。決勝大会の特別企画としてSKY-HIが手掛ける「D.U.N.K.」とのSPコラボが発表された。
◆出演者
＜MC＞
井上芳雄 進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
＜審査員＞
KATSU ONE、shoji(s**t kingz)、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）、RIEHATA
＜大会サポーター＞
伊原六花、K、世界、高橋海人、滝沢カレン、チョコレートプラネット、RAN
＜SPパフォーマンス＞
K、SEITO、世界、SKY-HI、SOTA、高橋海人、TAKAHIRO、松井利樹、RAN、RIEHATA
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