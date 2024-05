おもちゃ感が可愛いBluetooth搭載の本格派「ハローキティ」50周年デザインのラジカセが数量限定発売

昭和を感じさせる懐かしいラジカセをリリースしているドウシシャから、「ハローキティ」の50周年を記念した「ORION Bluetooth®機能搭載 ステレオラジオカセット SCR-B3(KT)」が発売されます。

本商品は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」50周年のオリジナルデザインが描かれたラジカセです。天面の操作ボタンにはリボンがデザインされ、カセットドア部にはハローキティの他にもサンリオキャラクターが描かれているんです。

ハローキティらしい赤と白を基調としたカラーリングは、おもちゃ感があって可愛らしく、どこか懐かしさを感じさせてくれるデザインですね。

見た目の可愛らしさとは裏腹に、機能はなかなかの本格派。まず2ヘッドステレオ再生/録音カセット部分は、再生/録音 時にテープの最後になると自動的に停止する「セミオートストップメカ」を採用。

USBメモリー、SDカードに収録されたMP3音源の再生も可能で、さらにBluetooth®接続機能も搭載されているから、スマートフォンに収録した音楽などを無線で楽しめます。Bluetoothはver5.0を搭載し、製品本体側から曲の一時停止や次の曲、前の曲のスキップコントロールも可能。

ラジカセならではの機能、AM/FMワイドバンドラジオチューナーももちろん搭載されています。

録音の仕様はこちら。

「ORION Bluetooth®機能搭載 ステレオラジオカセット SCR-B3(KT)」は2024年5月下旬から台数限定で、公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で発売されます。

ORION Bluetooth®機能搭載 ステレオラジオカセット SCR-B3(KT)

©’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L651337