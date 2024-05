回転寿司チェーン「くら寿司」では、2024年5月24日(金)から、人気の中とろが期間限定でお得に楽しめる「ふり塩熟成まぐろ」フェアを開催!

期間中「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が特別価格の1貫115円で販売されるほか、「ふり塩熟成大とろ(一貫)」や、“極みの逸品シリーズ”「極上大とろ盛り合わせ」などが登場。

さらに、くら寿司のハイグレードブランド「無添蔵」では、「泉州の味覚五種盛り」などが味わえる「初夏の泉州」フェアが同日より開催されます☆

くら寿司「ふり塩熟成まぐろ」フェア

開催期間:2024年5月24日(金)〜期間・数量限定

回転寿司チェーン「くら寿司」では、人気の中とろが期間限定でお得に楽しめる 「ふり塩熟成まぐろ」フェアを開催。

期間中は「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が特別価格の1貫115円で販売されるほか、「ふり塩熟成大とろ(一貫)」や、“極みの逸品シリーズ”から「極上大とろ盛り合わせ」などが登場します。

ふり塩熟成中とろ(一貫)

価格:115円(税込)

販売期間:5月24日(金)〜6月30日(日)

「ふり塩熟成中とろ(一貫)」は期間限定で特別価格の1貫115円で登場。

マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選しており、マグロ本来の旨みと上質な脂の旨みがバランス良く味わえます。

ふり塩熟成大とろ(一貫)

価格:345円(税込)

販売期間:〜2024年7月4日(木)

「ふり塩 熟成大とろ(一貫)」は、マグロからわずか5%ほどしか取れない最高級部位を使用したお寿司。

計算された塩分量で丁寧にふり塩加工し、余分な水分を飛ばすことで旨みを凝縮させ、さらに熟成させることで、マグロの旨みと脂の甘みを最大限に引き出しています。

マグロの旨みと食べた瞬間のとろけるような極上の味わいを堪能できる一皿です。

ふり塩熟成まぐろ

価格:115円(税込)

余分な水分をとばして熟成させ、旨みを凝縮した「ふり塩熟成まぐろ」

独自の熟成技術で旨みを最大限に引き出した一皿です。

【極みの逸品】極上大とろ盛り合わせ

価格:1,490円(税込)

販売期間:5月24日(金)〜6月2日(日)

豪華なネタを一皿で楽しめる“極みの逸品シリーズ”から、「極上大とろ盛り合わせ」が登場。

脂が乗った大トロを炙り、爽やかな風味のジュレポン酢と合わせることで、後味さっぱりといただける“炙り大とろジュレポン酢”や、大トロの旨みと海苔の風味が相性抜群の“大とろ鉄火”など、4種の大トロメニューを贅沢に盛り合わせた逸品です。

※大とろ二貫・炙り大とろジュレポン酢・炙り大とろ厳選塩・大とろ鉄火の盛り合わせ

※持ち帰り不可

【大分県産】レモンひらまさ

価格:280円(税込)

販売期間:5月24日(金)〜6月2日(日)

高級魚であるヒラマサの中でも脂乗りの良いものを厳選し、活〆したお寿司。

店内で皮引きとスライスを行うことで、鮮度の高い状態を保ち、ヒラマサならではの引き締まった身質とほどよい脂乗りが堪能できます。

また、餌にレモンの皮を混ぜて育てているので、ほのかにレモンが香り、生魚が苦手な方でも食べやすい「フルーティーフィッシュ」の商品です。

※「フルーティーフィッシュ」はくら寿司の登録商標です

揚げたてえびマヨ風にぎり

価格:140円(税込)

販売期間:5月24日(金)〜6月2日(日)

エビは使用せず、こんにゃく粉や大豆たん白などでエビのような食感や風味を再現した新商品。

コクのあるくら寿司特製のマヨソースがエビ天風の旨みを引き立てます。

また、注文が入ってから揚げるため、外はサクッと、中はぷりっとした食感が楽しめます。

※植物由来以外の食材も使用しています

※持ち帰り不可

天然ぶりユッケ

価格:115円(税込)

販売期間:〜2024年6月2日(日)

あっさりとした脂が特徴の天然ブリと相性の良い、コクのある甘辛い特製ユッケだれを使用。

トッピングの温玉と混ぜ合わせることで、とろっとした味わいを堪能できます☆

くら寿司 ハイグレードブランド“無添蔵”「初夏の泉州」フェア

開催期間:2024年5月24日(金)〜

関西で4店舗を展開するくら寿司のハイグレードブランド「無添蔵」では、同日より「初夏の泉州」フェアを開催。

期間中は、多種多様な魚の好漁場となっている大阪湾で水揚げされた魚を使った商品が続々と登場します。

泉州の味覚五種盛り

価格:650円(税込)

販売期間:5月24日(金)〜6月2日(日)

「泉州の味覚五種盛り」は、さっぱりと淡泊な味わいが魅力の、春の時期のサワラをくら寿司独自の締め方で旨みを引き出し、皮目を香ばしく炙った“【泉州】あぶりさわら”や、脂乗りが抜群な“【泉州】すずき” など、大阪湾で獲れた海の幸を豪華に盛り合わせています。

※【泉州】あぶりさわら・【大阪湾産】真いわし・【泉州】すずき・【泉州】真だこ柔らか煮軍艦・【岸和田港】生しらす軍艦

※持ち帰り不可

※それぞれ単品でも販売されます

【泉州】穴子天にぎり(一貫)

価格:550円(税込)

販売期間:5月24日(金)〜6月2日(日)

春の時期に水揚げされる穴子はあっさりとした味わいが特徴です。

シャリの上にその穴子を丸ごと一本乗せるため、食べ応えは抜群。

注文が入ってから揚げるため、外はサクッと、中はふわっとした食感のできたてで提供されます。

※持ち帰り不可

【泉州】穴子天ぶっかけうどん

価格:680円(税込)

販売期間:5月24日(金)〜6月2日(日)

くら寿司特製のうどんつゆを使用したぶっかけうどんに、注文が入ってから揚げるできたての穴子天をはじめ、舞茸天やのり天をトッピング。

さらに、大根おろしと鰹節、ネギと一緒に食べることで、後味さっぱりといただけます。

※持ち帰り不可

ふり塩加工と熟成でまぐろの旨みを引き出したお寿司がお得に味わえる期間限定フェア。

2024年5月24日(金)から期間・数量限定で開催される「ふり塩熟成まぐろ」「初夏の泉州」フェアの紹介でした☆

※店舗により価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります

