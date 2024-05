「かえるのピクルス」生誕30周年を記念して、オリジナルグッズが登場! 5月22日(水)より東京の松屋銀座にて開催される、かえるのピクルス「30th Anniversary POP UP イベント」で先行発売されることが決定した。記念のオリジナルグッズを紹介する。1994年に雑貨系ぬいぐるみとして誕生した、「かえるのピクルス」こと「pickles the frog」は2024年で30周年を迎える! アニバーサリーイヤーを記念してオリジナルグッズ5アイテムが登場し、それに先駆けて2024年5月22日(水)〜6月3日(月)までの13日間、松屋銀座にて開催される、かえるのピクルス「30th Anniversary POP UP イベント」にてひと足早く手に入れることができる。

まずはグッズをチェックしていこう。ピクルスがデザインされたプレートが連なった「つながる3連キーホルダー」は全部で8種類。美味しそうなご飯や果物、コーヒーなどといっしょにデザインされたピクルスがゆらゆら揺れるのがとっても可愛い。台所などで活躍してくれる「蚊帳生地ふきん」は全部で4種類。水彩画のような淡いカラーリングがポイントだ。「アクリルスライドミラー」は持ち運びに便利なサイズ。ちょっとしたお直しや目元などの確認にサッと取り出して使える。そのほか、丸っこいフォルムが可愛い「ゆらゆらタンブラー」、いつものピクルスと黄色の「おひさま」ピクルスが楽しめる「リバーシブルポーチもラインナップ。松屋銀座にて開催される、かえるのピクルス「30th Anniversary POP UP イベント」では、今年の限定ビーンドール「30thアニバーサリービーンドール」や限定ピンズはもちろん、大きいピクルスとのグリーティング撮影会やコラボカフェも開催予定。銀座をピクルスと巡る、スタンプラリーも予定されてるので、銀座の街をピクルスといっしょに回って満喫しちゃおう。(C) 1994 NAKAJIMA CORPORATION