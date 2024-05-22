２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７９．２６ドル（－０．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４２５．９ドル（－１２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８６．８セント（－３３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６９７．５０セント（＋８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５８．００セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２３６．２５セント（－１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．９６（＋０．３５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７９．２６ドル（－０．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４２５．９ドル（－１２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８６．８セント（－３３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６９７．５０セント（＋８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５８．００セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２３６．２５セント（－１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．９６（＋０．３５）
出所：MINKABU PRESS