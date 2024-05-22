・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７９．２６ドル（－０．５４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４２５．９ドル（－１２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１８６．８セント（－３３．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６９７．５０セント（＋８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５８．００セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２３６．２５セント（－１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９５．９６（＋０．３５）

出所：MINKABU PRESS