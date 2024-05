長らく進捗が聞こえてこないマーゴット・ロビー版『パイレーツ・オブ・カリビアン』新作映画について、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが言及した。いわく、現在も企画は存続しているという。

ロビー版『パイレーツ・オブ・カリビアン』はコロナ禍の2020年に。『パイレーツ・オブ・カリビアン』ブランドのもとに新たなストーリーとキャラクターを展開するものと伝えられており、脚本家として、『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒』を執筆したクリスティーナ・ホドソンが就任した。

しかし、それ以降企画は思うように前進せず、2022年にはロビー本人が、企画に関与していたことを認めた上で「すごくクールなプロジェクトだと思っていましたが、(スタジオは)やりたくないんだと思います」と本音を。

このたび、米では本シリーズを管轄するプロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが、ロビー版の現状について訊かれると、「私たちは、両方作ることができると願っています」と回答。「ディズニーも、マーゴット版を本当に作りたいと考えていると思いますよ」とスタジオの意向も代弁した。

ブラッカイマーが言及した“両方”というのは、ロビー版と、若手キャストによるリブート版のこと。同企画では、「チェルノブイリ ーCHERNOBYLー」(2019)や「THE LAST OF US」(2023-)のクレイグ・メイジンが脚本を務めている。ブラッカイマーは以前、シリーズの次回作としてリブート版が先に製作される見込みであることを。

これまで映画では、ジョニー・デップ演じるジャック・スパロウを主人公とする物語を展開してきたディズニーだが、果たして意向通り2作品とも実現させてシリーズを再び軌道に乗せることができるだろうか。なお、俳優としてもプロデューサーとしても大忙しのロビーは、コリン・ファレルとのW主演作を控えているほかや『デッドプール』原作者のアメコミでも主演を務める見込みだ。

ちなみにブラッカイマー個人としては、今後のシリーズでジョニー・デップに復帰してもらうことに前向きだ。「もし私次第ということなら、もちろん(復帰してもらいたい)です」と、デップ本人にも復帰の話を持ち込んでいることを明かしていた。

