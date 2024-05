苦手科目を3泊4日34時間で克服！プラドアカデミー「個別指導による夏季合宿」

個別指導塾「プラドアカデミー」は、小6生(中学受験生)・中学生・高校生を対象とした、個別指導による夏季合宿を都内ホテルにて3泊4日で開催します。

プラドアカデミー「個別指導による夏季合宿」

プラドラーニングスタイルが運営する個別指導塾「プラドアカデミー」は、小6生(中学受験生)・中学生・高校生を対象とした、個別指導による夏季合宿を都内ホテルにて2024年8月12日(月)から8月15日(木)の3泊4日で開催!

【夏季特訓個別合宿のねらい】

「プラドアカデミー」は、東京都内に7教室を展開する個別指導の進学塾です。

1985年より開催されてきた個別指導による合宿は、多くの受験生たちが自信を持ち帰ってくれました。

受験指導に高い実績を持つプロ講師・難関大生講師の個別指導のもと、参加者は苦手科目・弱点単元の克服を目指します。

『夏を制するものは受験を制す』との言葉の通り、夏は弱点克服の絶好の機会。

3泊4日34時間の個別指導で弱点を克服し、苦手科目に長時間向き合えた体験が自信につながり、志望校合格へのルートがより明確なものとなります。

【夏季特訓合宿概要】

合宿の様子2

<受講科目>

受講は1人2科目まで。

受講科目は、下記の通りです。

中学受験生:受験英語・受験算数・受験国語・受験理科・受験社会・適性検査

高校受験生:英語・数学・国語・理科・社会・英検対策

大学受験生:英語・国語(現代文・古文・漢文・小論文)・数学・

理科(物理・化学・生物)・社会(世界史・日本史・地理・政経)・

英検対策

一人ひとりの学力レベルや目標(志望校)に合わせて科目ごとに克服すべきテーマを設定し、事前に学習プランを策定。

「やり遂げること」を目的とする。

<対象者>

中学受験生(小6)・中学生・高校生・既卒生 ※先着40名様

<日程>

8月12日(月)〜8月15日(木) 3泊4日

<場所>

L stay & grow晴海

アクセス:都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」

「A5」出口 徒歩5分/「A3b」出口 徒歩7分

合宿会場

ホテル部屋

<価格>

149,600円(税込)

※4日間の授業料・宿泊代・保険料等すべてを含みます。

<詳細・申込>

2024夏季特訓合宿

