20以上のウェビナーを一挙公開！松井製作所『スマート物流 Webinar Week 2024』

松井製作所は、物流の新時代を乗り越えるソリューションを集めた企業合同オンラインセミナーイベント第2回『スマート物流 Webinar Week 2024』を開催します。

松井製作所『スマート物流 Webinar Week 2024』

第2回『スマート物流 Webinar Week 2024』

開催期間 : 2024年6月4日(火)〜6月6日(木)

各日13:00より 1コンテンツ25分

実施形態 : Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー

※PC・スマートフォンいずれでも視聴可能

※「招待コード」は、イベントページに記載があります。

視聴登録時にはイベントページ記載の招待コードを使用ください。

申込方法 : 下記ページより申込みできます

イベントサイト:

https://webinarweek.net/ww/202406SLWW/PR

事業主体 : 運営委託先

松井製作所(Andon Webinar Week事業部)

まなれぼ

物流の需要が年々高まる中、2024年問題をはじめとする法規制の強化、円安や物価上昇によるコストの増加、少子高齢化による人手不足など、物流業界を取り巻く環境はますます厳しく、抜本的な改革の必要性が強く認識されるようになりました。

今回は十数社が20以上のウェビナーを、配送管理(ロボティクス)・物流ソリューション(倉庫・配送管理)・SCMソリューション(在庫管理・PSI管理)などをはじめとした、ロジスティクス全般の生産性を高めるテーマで3日間にわたり一挙公開します。

■たった25分のウェビナーですべてが変わることもある

松井製作所が主催を務める合同オンラインセミナー『Webinar Week』では、全国の企業の「商品・技術の最新情報」などをはじめとした専門性の高いウェビナーを自由に選んで一度に受講することができます。

また、ウェビナーの講演時間を毎回25分と短時間に設定し、かつ参加費を無料とすることで、気軽に視聴いただける環境を提供しています。

「次世代金型」をテーマに開催された前回のWebinar Weekは、2日間で5,041回視聴されました。

■新時代ロジスティクスの約20ウェビナーを一挙公開

物流業界の変革に焦点を当て、従来の流れだけでは追いつかない問題点やIT技術の導入だけでなく、幅広い領域を一度に視聴いただくことができます。

「2024年問題にどう対応すればいいのか」「非効率な業務をどうにかしたい」「コストを抑えたい」から「抜本的に物流を見直したい」という方まで、荷主並びに物流会社(運送会社)の皆様にそのきっかけとなる約20のウェビナーをお届けします。

各ウェビナーの受講者数には制限があるので、お早めに予約ください。

ウェビナーはいくつでも受講予約が可能です。

