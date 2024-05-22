日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の3万8870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39863.30円 ボリンジャーバンド3σ
39510.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39338.47円 ボリンジャーバンド2σ
38946.93円 21日日経平均株価現物終値
38902.00円 5日移動平均
38870.00円 22日夜間取引終値
38813.63円 ボリンジャーバンド1σ
38715.00円 一目均衡表・転換線
38685.07円 75日移動平均
38288.80円 25日移動平均
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円 一目均衡表・基準線
37763.97円 ボリンジャーバンド-1σ
37239.13円 ボリンジャーバンド2σ
36714.30円 ボリンジャーバンド3σ
35047.20円 200日移動平均
株探ニュース
39863.30円 ボリンジャーバンド3σ
39510.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39338.47円 ボリンジャーバンド2σ
38946.93円 21日日経平均株価現物終値
38902.00円 5日移動平均
38870.00円 22日夜間取引終値
38813.63円 ボリンジャーバンド1σ
38715.00円 一目均衡表・転換線
38685.07円 75日移動平均
38288.80円 25日移動平均
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円 一目均衡表・基準線
37763.97円 ボリンジャーバンド-1σ
37239.13円 ボリンジャーバンド2σ
36714.30円 ボリンジャーバンド3σ
35047.20円 200日移動平均
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