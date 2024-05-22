　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の3万8870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39863.30円　　ボリンジャーバンド3σ
39510.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39338.47円　　ボリンジャーバンド2σ
38946.93円　　21日日経平均株価現物終値
38902.00円　　5日移動平均
38870.00円　　22日夜間取引終値
38813.63円　　ボリンジャーバンド1σ
38715.00円　　一目均衡表・転換線
38685.07円　　75日移動平均
38288.80円　　25日移動平均
38285.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円　　一目均衡表・基準線
37763.97円　　ボリンジャーバンド-1σ
37239.13円　　ボリンジャーバンド2σ
36714.30円　　ボリンジャーバンド3σ
35047.20円　　200日移動平均


株探ニュース