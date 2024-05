総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（4月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの4月の「食スケジュール」を大公開!

4/1 昼「弥生」(東京・浅草)

家族経営で、温かい雰囲気の町とんかつ屋。

「弥生」

4/1 昼「もつくし」(東京・浅草)

ホッピー通りにある人気居酒屋。

「もつくし」 写真:お店から

4/1 昼「珈琲アロマ」(東京・浅草)

コーヒーとサンドイッチがおいしい老舗喫茶店。

「珈琲アロマ」 出典:サカキシンイチロウさん

4/1 夜「いづ政」(東京・湯島)

関西割烹の名店「出井」で修業した、神田生まれの江戸っ子80歳料理人が作る割烹。どれを頼んでもハズレがない。

「いづ政」

4/2 昼「とんかつ ふじ井」(大阪)

今大阪で一番話題のとんかつ屋。フレンチ出身の料理人が、新たな技法でとんかつに挑んでいる。

「とんかつ ふじ井」

4/2 夜「仁修樓」(京都)

焼味に優れた若き中国料理人が展開する、今京都で一番予約が取れない中国料理店。「子豚丸焼き」をはじめとした料理が素晴らしい。

「仁修樓」

4/3 夜「後楽寿司 やす秀」(東京・四谷三丁目)

取材で訪問。独学で人気寿司屋の仲間入りをした。春のスペシャリテは赤貝。昆布の香りと甘みを堪能。

「後楽寿司 やす秀」

4/4 昼「とんかつ ここまでやるか。」(東京・外苑前)

人気イタリア店「malca」が出したとんかつ屋。熱々のソース、ふかふかしたおしぼりなど、今までのとんかつ屋にはない発想で面白い。

「とんかつ ここまでやるか。」

4/5 昼「スリオラ」(東京・銀座)

日本で一番のスペイン料理店。春の涙豆や焼きの天才、本多シェフの「ナメタガレイの骨付き炭火焼きういきょうの泡」や「鳩のアサード」が素晴らしかった。

「スリオラ」

4/5 夜「はち巻岡田」(東京・銀座一丁目)

多くの文人や役者に愛されたきた名割烹。今の東京では希少となった江戸料理の凄みを受け継ぐ。

「はち巻岡田」

4/5 夜「Bar Landscape.」(東京・銀座)

夫婦でカクテルチャンピオンという名バー。マンハッタンの素晴らしきこと。

「Bar Landscape.」 出典:hiro0827さん

4/6 夜「鳥おか」(東京・神谷町)

麻布台ヒルズにオープンした「麻布台ヒルズ マーケット」の「麻布台 鳥しき」の裏に、隠れ家的にある焼鳥屋。

「鳥おか」

4/7 昼「通しあげ そば鶴」(京都)

充実したそば前の料理と銘酒ぞろいで、酒飲みを魅了し続けるそば屋。

「通しあげ そば鶴」

4/7 夜「Droit」(京都)

京都のフレンチとして名高い、実力派の森永シェフと「レストラン ラフィナージュ」の高良シェフとのコラボディナー。テーマは「ソース」。同じ食材に違うソースで挑むというなんとも魅惑的なディナー。

「Droit」

4/8 昼「イル・ジョット」(東京・駒沢大学)

肉焼きの天才、高橋シェフによるイタリアン。どこにもない牛タンやハラミ肉の捉え方で、新たな料理を作る。

「イル・ジョット」

4/9 夜「ボッテゴン」(愛知)

レセプションで訪問。落合シェフによる特別ディナー。

「ボッテゴン」

4/10 夜「すきやばし 次郎」(東京・銀座)

なんと、しばらく出なかったサバが登場。サヨリも素晴らしかった。

「すきやばし 次郎」 出典:ちぃ39さん

4/11 昼「Spice and Vegetable 夢民」(東京・虎ノ門ヒルズ)

かつて高田馬場にあった名店の復活。

「Spice and Vegetable 夢民」

4/11 夜「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

リグーリア料理特別会。

「DepTH brianza」 写真:お店から

4/12 夜「三和」(東京・白金台)

すべてにわたって精緻な料理に唸る。

「三和」

4/13 昼「神田まつや 本店」(東京・淡路町)

そば前からとっぷりと飲む。

「神田まつや 本店」

4/13 夜「吉い」(愛知)

日本有数の割烹。しじみ汁、新玉ねぎの春巻き、カスゴなど、どれも計算され尽くした他の誰もができない料理。

「吉い」

4/14 昼「満寿形屋」(京都)

「元祖 鯖寿し」をうたう京都のうどん屋。

「満寿形屋」

4/14 夜「草喰 なかひがし」(京都)

草喰ではなく、当日は息子さんが主人となって作る肉食の会。

「草喰 なかひがし」

4/15 朝「喫茶 マドラグ」(京都)

かの名店のタマゴサンドを継承。

「喫茶 マドラグ」 出典:bottanさん

4/15 夜「Byoux」(東京・渋谷)

フレンチの飲み放題で13,000円という値段!

「Byoux」

月後半も食巡りが止まらない!

4/16 夜「立呑 富士屋本店」(東京・渋谷)

居酒屋。

「立呑 富士屋本店」 出典:ribbon914さん

4/16 夜「渋谷 森本」(東京・渋谷)

古くから渋谷で営む焼鳥屋。

「渋谷 森本」 出典:komug710さん

4/17 夜「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

春の食材をふんだんに使った創造的料理。

「DepTH brianza」

4/17 夜「バー カスミチョウ・アラシ」(東京・六本木)

バー。

「バー カスミチョウ・アラシ」 出典:mogu2nobuさん

4/18 昼「ブッツ サンドウィッチ」(東京駅)

東京駅にあるサンドイッチのお店。

「ブッツ サンドウィッチ」 出典:まるまるっこさん

4/18 夜「柚木元」(長野)

取ったばかりの太いアスパラや、天然みつばなどが素晴らしい。

「柚木元」

4/19 昼「ほかけ」(東京・東銀座)

昔ながらの味で、酢締めしたアジやイワシがいい。

「ほかけ」

4/19 夜「レフ アオキ」(東京・東銀座)

日本人が作っているのに異国の香りが漂うフレンチ。

「レフ アオキ」

4/20 昼「シターラ 青山店」(東京・表参道)

インドカレーの店。

「シターラ 青山店」

4/22 昼「千利庵」(東京・乃木坂)

そば屋。

「千利庵」 出典:与沢社長さん

4/22 夜「オステリア・トット」(東京・六本木)

7時間以上とろ火で煮込んだひよこ豆のスープは極上。

「オステリア・トット」

4/22 夜「タフィア」(東京・乃木坂)

バー。

「タフィア」 出典:maryshaさん

4/23 夜「喜寿司」(東京・人形町)

こちらも老舗。昔ながらの煮イカなどを楽しむ。

「喜寿司」

4/23 夜「Bar 内藤」(東京・人形町)

バー。

「Bar 内藤」 出典:毎日外食グルメ豚さんさん

4/24 昼「CHICKEN RICE CLUB」(東京・虎ノ門ヒルズ)

王宮に伝わる真のマッサマンカレーをいただく。

「CHICKEN RICE CLUB」

4/24 夜「瑠灯」(東京・虎ノ門ヒルズ)

そば居酒屋。

「瑠灯」 出典:エッグさんさん

4/24 夜「たけもと」(東京・外苑前)

福岡・小倉から移転してきた寿司屋。いい仕事を見せる。

「たけもと」

4/25 昼「あさい」(東京・虎ノ門ヒルズ)

レセプションで訪問。名店「よしはし」の技を受け継ぐ。日本で唯一、サカエヤの肉を扱うすき焼き屋。

「あさい」

4/25 夜「蓮香」(東京・白金高輪)

希少な少数民族中国料理を楽しむ。

「蓮香」

4/26 夜「酒と肴 ててて」(東京・荻窪)

燗酒に合う銘酒と、酒飲みのツボを心得た料理をそろえ、飲兵衛を泣かせる居酒屋。

「酒と肴 ててて」

4/28 昼「TROIS VISAGES」(東京・築地市場)

國長シェフと師匠である谷シェフのコラボ会。削ぎ落とした料理が素晴らしい。

「TROIS VISAGES」

4/28 昼「日本橋蛎殻町 すぎた」(東京・水天宮前)

どのネタも素晴らしいが、はがしマグロ、キンキ、イサキが特によかった。

「日本橋蛎殻町 すぎた」

マッキー牧元さんの2024年4月の食費の合計は……?

食費はなんと「852,665円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

