¡Ú²Æ¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤ 67Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¤Øî²¿Ê¡¡¸þ¾å¿´¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Îà²á¹ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°á
¡¡ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢¿·¾®·ëÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£³¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâ¹ë¥Î»³¡Ê£²£¶¡áÉð·¨¡Ë¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ£¸¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¡£¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢½ªÈ×Àï¤Ø¤ÎÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¿·¾®·ë¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð£¶£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦²÷µó¤À¤¬¡¢àÌö¿Êá¤òÂ³¤±¤ëÂç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤ÃÃÏ£¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î²¸»Õ¤¿¤Á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ö£±£µÆü´Ö¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤«¤é£µÆü´Ö½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£Æ±¤¸¤¯£²ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬ËëÆâ¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤ËÄËº¨¤Î¹õÀ±¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤ÏËëÆâ¾ÅÆîÇµ³¤¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¡¢ËëÆâÊõÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî½Ð¿È¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¾®³Ø£µ¡¢£¶Ç¯»þ¤ËÃÏ¸µ¤ÎÄÅÈ¨Ä®¾¯Ç¯ÁêËÐ¶µ¼¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Ä¹°æ¹±µ±¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£²¸»Õ¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«¡ØÂçÁêËÐ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡Ù¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸©Âç²ñ¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ëè²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÂÎ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÀÐÀî¸©¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¡Ê¤ÎºßÀÒ¡Ë¤Ï£±£°¿Í¤È¤«¤Çº£¤Ç¤â£±£µ¿Í¡£»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤«¤¿¤ï¤é¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤«¤é¡Ê´Ø¼è¤¬¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â»ØÆ³¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»Ò¶¡¤é¤·¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¡ØÁêËÐ¤Ï¹¥¤¤ÇÎý½¬¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÅö»þ£±£¸ºÐ¤Ç³ä¤ÈÇ¯Îð¤¬¶á¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç»ØÆ³¼Ô¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤âÅö»þ£±£²£³¥¥í¤°¤é¤¤ÂÎ½Å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¿·»°Ìò¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Æ²¡¹¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä¹°æ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Î³èÌö¤òËè¾ì½êÂ³¤±¤Æ¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤É¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¡Ø¥±¥¬¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÈÖÉÕ¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤º¡¢¶¯¤¤ÂÎ¤ÇÄ¹¤¯ÎÏ»ÎÀ¸Ì¿¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø¼è¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢¿·³ã¡¦»åµûÀî»Ô¤ÎÇ½À¸Ãæ¤È³¤ÍÎ¹âÁêËÐÉô¤ËÁêËÐÎ±³Ø¤·¡¢ÅÄ³¤Å¯ÌéÁí´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÅÄ³¤Áí´ÆÆÄ¤â¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤Î»Ò¤Ï¡ØÎý½¬¤¬¤¤Ä¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¡ØÍ§Ã£¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¾ò·ï¤ÇÁª¤Ö¡£¤À¤±¤É¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡Ø¤³¤³¤Ê¤é¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÁª¤ó¤À¡£ÁêËÐ¤¬¹¥¤¤È¤«¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¿¢¤¨¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁÇ¼Á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¼«¤é¿È¤òÅê¤¸¡¢ÁêËÐÆ»¤ò¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¾®·ë¤ÎÍ¥¾¡¤Ï£±£¹£µ£·Ç¯£µ·î¾ì½ê¤Î°ÂÇ°»³¤Î¤ß¡£Îò»ËÅª£Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ªÈ×Àï¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£