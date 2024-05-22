King & Prince、Travis Japan、HiHi Jets、7 MEN 侍に完全密着！Netflix『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』シーズン6配信決定

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■『King & Prince LIVE TOUR 2023 ～ピース～』に挑んだ永瀬廉と高橋海人の7ヵ月に密着！

アイドルたちの舞台裏に密着する『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』の新シーズンが、6月4日からNetflixで独占配信される。

Season 6となる今回は、King & Prince、Travis Japan、HiHi Jets、7 MEN 侍の4組をそれぞれ特集する。

■King & Prince ―King & Prince―

“King & Princeデビュー5周年”を迎えた2023年の夏、ふたりであらたなスタートを切った永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）。

番組では、新体制初のファンミーティングや、全国ツアー『King & Prince LIVE TOUR 2023 ～ピース～』に挑んだ永瀬と高橋の7ヵ月を追っていく。

さらに、「“ふたりの見せ方”が改めて見つかった」という彼らが“King & Prince 再始動”の1年を振り返る。

■Travis Japan ―Enjoy the moment!―

異例の全世界配信デビューをはたしたTravis Japan。

全国ツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』やアメリカ遠征など国内外で密着を続けて 7ヵ月、彼らが追い求めていたのはダンスだった。

「唯一無二のアイドルになりたい」と願いながら、体力の限界まで踊り続ける日々。ダンスに人生をかける 7 人が目指す場所とは。

■HiHi Jets ―ONLY ONEへ―

個性豊かな5人組グループ・HiHi Jetsは、初の単独全国ツアー『HiHi Jets Arena Tour 2023 BOOOOOST!!』を控えていた。

「お客さんを楽しませたい」という思いを胸に、多忙なスケジュールの合間を縫ってハードな練習に励む彼ら。密着取材では等身大の本音が溢れ出し…。

エンターテインメントの世界で生きる5人の素顔に迫る。

■7 MEN 侍 ―We are 7 MEN 侍―

バンドとアイドル、“二刀流”スタイルで活動する7 MEN 侍の目標は「もっとたくさんの方に僕らの存在を知ってもらいたい」。

そんな彼らは2023年の夏、先輩King & Princeの全国ツアーのバックダンサー兼バックバンドに挑戦。やる気に満ち溢れるなか、困難にも直面して…。

番組では、グループ初の密着取材で、彼ら6人の挑戦と葛藤を描く。

新シーズン始動の『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』は、6月4日から毎週火曜に Netflixで独占配信。

(C)Storm Labels

番組情報

Netflix『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season 6

6月4日より毎週火曜 Netflixにて独占配信

※過去話もすべて配信中！

＜配信スケジュール＞

7 MEN 侍

06/04（火）：Episode 1、2

HiHi Jets

06/11（火）：Episode 1、2

King & Prince

06/18（火）：Episode 1、2

06/25（火）：Episode 3、4

Travis Japan

07/02（火）：Episode 1、2

07/09（火）：Episode 3、4

出演者（※配信順）：

7 MEN 侍（中村嶺亜、佐々木大光、本高克樹、菅田琳寧、今野大輝、矢花黎）

HiHi Jets（高橋優斗 / 「高」は、はしごだかが正式表記、井上瑞稀、橋本涼、猪狩蒼弥、作間龍斗）

King & Prince（永瀬廉、高橋海人）

Travis Japan（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）

ナレーション：風間俊介

Netflix

https://www.netflix.com/jp/