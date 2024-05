Appleがデジタル市場法(DMA)対応のため、公式アプリストアであるApp Store以外のサードパーティーアプリストアを認めたことで、2024年4月17日から「AltStore PAL」のサービスがスタートしました。なぜサードパーティーのアプリストアを作ることになったのか、開発者のライリー・テストゥ氏が共同創業者のシェーン・ギル氏とともに行った取り組みの内容を明らかにしています。

テストゥ氏は10年以上前からiOS向けのエミュレーターアプリに取り組んできた人物で、5年かけて任天堂ゲームエミュレーター「Delta」を開発しましたが、「Delta」はApp Storeへの登録を拒否されました。なんとかして「Delta」をユーザーに届けたいと考えたテストゥ氏が編み出したのが代替アプリストアである「AltStore」を経由しての公開でした。脱獄不要の非公式iOSアプリストア「AltStore」が開発されプレビュー版が公開 - GIGAZINEAppleは公式アプリストアであるApp Store以外からのアプリのインストールを認めていませんが、いろいろな非公式のアプリストアが存在しており、AltStoreもその1つといえます。しかしAltStoreが違っていたのは「テストアプリを試験的にインストールしているかのようにだます」方法を採っていた点で、これにより本来はAppleが認めていないエミュレーターをiOS端末でプレイすることができるようになりました。脱獄不要でiPhoneに非公式アプリをインストールできる「AltStore」レビュー - GIGAZINE経済誌・Wall Street Journalによると、AltStoreは2023年までに200万回以上ダウンロードされていたとのこと。2024年に入り、AppleがDMA対応のため、EU地域でサードパーティーアプリストアを認める方針に転じたことにより、テストゥ氏らはAltStoreを「公のアプリストア」にする機会を得ました。サードパーティーアプリストアとして公開するためにはAppleによる「公証」が必要で、テストゥ氏らはAppleの開発者向けミーティングにも参加し「公証」を待つことに。ところが、AltStoreが「公証」を受けるより前に、Appleが方針を転換し、App Storeでのエミュレーターアプリのリリースを認めました。Appleがレトロゲーム機のエミュレーターアプリをApp Storeでリリースすることを認める - GIGAZINE「Delta」をApp Storeで配信できるのであれば、テストゥ氏の目標は達成されることになります。しかしテストゥ氏らは、「クリップボードマネージャーのClipをはじめ、Appleが認めない将来のアプリをAltStoreに迎えたい」という理由で予定を変更せず公証を取得し、サードパーティーアプリストア「AltStore PAL」としてリリースしました。AltStore PALとApp Storeでまったく同じ内容の「Delta」が配信されているのはこういった事情があります。サードパーティーiOSアプリストア「AltStore PAL」がEUで開始、任天堂のゲーム用エミュレーター「Delta」などが無料ダウンロード可能に - GIGAZINEなお、Appleが当初コアテクノロジー料として年間インストール数ごとに0.5ユーロ(約85円)の支払いを求めたこともあって、AltStore PALは年額1.5ユーロ(約254円)のサブスクリプションアプリとなっていますが、すでに10万回以上のダウンロードがあったとのこと。さらに「Delta」はアメリカの無料アプリランキングで1位を獲得する人気っぷりで、iPad版のリリースも決まっています。全米1位を獲得したApple公認エミュレーターアプリ「Delta」のiPad版リリースへ - GIGAZINE