¡Úµð¿Í¡Û¶ìÏ«¿Í¡¦Î©²¬½¡°ìÏº¤¤¤¤Ê¤ê¤Îà¥·¥Ö¤¤Æ¯¤á¡¡¿¤ÓÇº¤à¼ã¼ê¤é¤Î¡Ö¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¡×¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡µð¿Í¤Ï£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç±äÄ¹£±£²²ó¤ÎËö¡¢£±¡½£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£Î¾¥Á¡¼¥à¹ç·×£±£´¿Í¤ÎÅê¼ê¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤À£´»þ´Ö£²£µÊ¬¤Î»àÆ®¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£¸²óÅÓÃæ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿»³ºê°Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡ÖÅê¼ê¿Ø¤Ï²¿¤âÀÕ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¡£¤Þ¤¢¡¢²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¤Ï¶ìÏ«¿Í¤ÎÎ©²¬½¡°ìÏº³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬ÀïÎó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£º¸¥Ò¥¶Á°½½»úð×ÂÓ¤ÎÂ»½ý¤Ç£²Ç¯¶á¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¡£ÁáÂ®¡Ö£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ê¤¬¤é£²¤Ä¤Îµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¡¢£±»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÃË¤Îà¥·¥Ö¤¤Æ¯¤á¤Ë»Ø´ø´±¤â¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤Þ¤¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Î©²¬¤Î¿¦¿Í¤Ö¤ê¤Ï¥ä¥ó¥°£Ç¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡££²£°Æü¤Ë¤Ï½©¹¡¢»³À¥¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¼ã¼êÌî¼ê£³¿Í¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£ÂçÉý¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¼ã¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉð´ï¤ò»î¹ç¤Ç¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤À¤±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾º³Ê¤·¤ÆÂ¨¡ØÉð´ï¡Ù¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Î©²¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¼ã¼ê¤ÏÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ÆÈ¯Ê³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¸Î¾ã¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Î©²¬¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ËÅ°¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢¿¤ÓÇº¤à¼ã¼ê¤¿¤Á¤Î¡Ö¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£