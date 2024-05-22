Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」17週連続1位獲得＆1000万回再生突破【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、週間再生数1469万8300回を記録し、5月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。これで、2024年2月5日付以来、17週連続1位を獲得となった。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数1469万8300回を記録し17週連続で週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録は、Ado「唱」に並び歴代3位タイ【※】となった。累積再生数は3億4773万7449回。
【※】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（ ）内は達成付日／1位：YOASOBI「アイドル」24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、2位：Official髭男dism「Subtitle」18週連続（2022年10月31日付〜2023年2月27日付）、3位：Ado「唱」17週連続（2023年10月2日付〜2024年1月22日付）、3位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」17週連続（2024年2月5日付〜2024年5月27日付）、5位：米津玄師「KICK BACK」12週連続（2022年10月24日付〜2023年1月9日付）、5位：BTS「Butter」12週連続（2021年5月31日付〜2021年8月16日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月27日付：集計期間：2024年5月13日〜19日）＞
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数1469万8300回を記録し17週連続で週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え連続週数」記録は、Ado「唱」に並び歴代3位タイ【※】となった。累積再生数は3億4773万7449回。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月27日付：集計期間：2024年5月13日〜19日）＞