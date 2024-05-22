Vaundy、「タイムパラドックス」が自身最短19週で1億回再生突破【オリコンランキング】
Vaundy「タイムパラドックス」が、5月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数736万8567回を記録。累積再生数は1億704万4624回となり、累積再生数1億回を突破した。
【動画】『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』スペシャルPV〜Vaundy主題歌Ver.〜
同曲は2024年1月22日付の同ランキング初登場から、登場19週目での1億回再生達成となった。登場19週目での達成は、「そんなbitterな話」を上回り、自身最短となった。
また、今年度に配信開始した楽曲が累積再生数1億回を突破するのはCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、Omoinotake「幾億光年」に続き、3作目【※1】。これでVaundyは、通算16作目【※2】の累積再生数1億回突破となり、ソロアーティストによる「アーティスト別1億回再生突破作品数」歴代1位記録【※3】を自己更新している。
『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』の主題歌である本作は、2024年1月22日付の「週間ストリーミングランキング」で72位に初登場。その後徐々に順位を上げ、2024年3月25日付で本作最高位となる5位にランクイン。5月27日付現在まで12週連続でTOP10入りを記録している。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング 今年度配信楽曲累積再生数1億回突破作品※達成順・（）内は達成付日／Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（2024年3月4日付）、Omoinotake「幾億光年」（2024年4月29日付）、Vaundy「タイムパラドックス」（2024年5月27日付）
【※2】Vaundy 累積再生数1億回突破作品一覧※達成順・（）内は達成付日／「不可幸力」（2021年10月4日付）、「napori」（2021年10月25日付）、「怪獣の花唄」（2022年5月30日付）、「東京フラッシュ」（2022年6月13日付）、「踊り子」（2022年7月18日付）、「世界の秘密」（2022年8月1日付）、「花占い」（2022年11月7日付）、「恋風邪にのせて」（2023年4月10日付）、「裸の勇者」（2023年7月10日付）、「そんなbitterな話」（2023年10月2日付）、「CHAINSAW BLOOD」（2023年11月6日付）、「Tokimeki」（2023年12月11日付）、「しわあわせ」（2024年1月1日付）、「life hack」（2024年3月11日付）、「灯火」（2024年4月8日付）、「タイムパラドックス」（2024年5月27日付）
【※3】ソロアーティストによる「累積再生数１億回突破作品数」記録TOP3※2024年5月27日付現在／1位：Vaundy（16作）、2位：Ado（13作）、3位：あいみょん（12作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月27日付：集計期間：2024年5月13日〜19日）＞
【動画】『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』スペシャルPV〜Vaundy主題歌Ver.〜
同曲は2024年1月22日付の同ランキング初登場から、登場19週目での1億回再生達成となった。登場19週目での達成は、「そんなbitterな話」を上回り、自身最短となった。
『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』の主題歌である本作は、2024年1月22日付の「週間ストリーミングランキング」で72位に初登場。その後徐々に順位を上げ、2024年3月25日付で本作最高位となる5位にランクイン。5月27日付現在まで12週連続でTOP10入りを記録している。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング 今年度配信楽曲累積再生数1億回突破作品※達成順・（）内は達成付日／Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（2024年3月4日付）、Omoinotake「幾億光年」（2024年4月29日付）、Vaundy「タイムパラドックス」（2024年5月27日付）
【※2】Vaundy 累積再生数1億回突破作品一覧※達成順・（）内は達成付日／「不可幸力」（2021年10月4日付）、「napori」（2021年10月25日付）、「怪獣の花唄」（2022年5月30日付）、「東京フラッシュ」（2022年6月13日付）、「踊り子」（2022年7月18日付）、「世界の秘密」（2022年8月1日付）、「花占い」（2022年11月7日付）、「恋風邪にのせて」（2023年4月10日付）、「裸の勇者」（2023年7月10日付）、「そんなbitterな話」（2023年10月2日付）、「CHAINSAW BLOOD」（2023年11月6日付）、「Tokimeki」（2023年12月11日付）、「しわあわせ」（2024年1月1日付）、「life hack」（2024年3月11日付）、「灯火」（2024年4月8日付）、「タイムパラドックス」（2024年5月27日付）
【※3】ソロアーティストによる「累積再生数１億回突破作品数」記録TOP3※2024年5月27日付現在／1位：Vaundy（16作）、2位：Ado（13作）、3位：あいみょん（12作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年5月27日付：集計期間：2024年5月13日〜19日）＞