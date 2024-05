◆新垣結衣「十六茶」ポップアップショップ来店

【モデルプレス=2024/05/22】女優の新垣結衣が20日、都内にオープンするCMキャラクターを務める「アサヒ十六茶」の体験型の期間限定ポップアップショップ・十六茶 presents「16CHA FOR YOU」(5月22日〜5月27日、計6日間)に特別来店した。本ポップアップショップは、心身のことを考え、16種類の素材をブレンドして作る『アサヒ十六茶』が16素材の特徴や風味の認知を広げるために開催。「16CHA FOR YOU」では、好きな素材を多めにブレンドすることで、自分だけの「十六茶」を楽しめる。新垣は、スタッフの案内のもとショップ内を巡り、「オリジナルブレンド十六茶」を体験。自身で茶葉を厳選、世界にたった1つだけの「ガッキーブレンド」を堪能した。

◆新垣結衣、オリジナルの「十六茶」作りに興味津々

◆新垣結衣、健康法・休日の過ごし方明かす

◆新垣結衣インタビュー

入店した新垣は、展示スペースをじっくり見て、開口一番「明るいですね!可愛い!」と嬉しそうな様子だった。まず目に飛び込んでくるのは、16素材の実物のディスプレイ。いつも飲んでいる『アサヒ十六茶』が、どんな素材から生まれているのか、実物を目にするまたとないチャンス。「ハトムギ」「米」「とうもろこし」など見慣れたものから、「ハブ茶」「ごぼう」「たんぽぽの根」などの変わり種まで16素材がずらりと並んでいる。新垣は、初めて見たハブ茶の種子や、ごぼうの香りに驚いていた。続いて、16素材の香りのサンプルが詰まったテスターを実際に選び、香りを嗅いでみることに。スタッフからは3種類くらい試すよう言われたものの、「3つ以上でもいいですか?」と前のめりな様子を見せた。香りのテスターを手に取り「ラベルもかわいいですね」と一言。まず1つ目はスパイシーで、入れるとアクセントになるという「ゆずの皮」から。「いい香り!さわやか!」。2つ目に選んだのは「米」。「おせんべいの香りだ!おいしそう。食べたい(笑)。とっても香ばしいですね」。続いて「ナツメ」は、スタッフから美容成分が豊富で女性におすすめとの話を聞いて、「気になりますねぇ」と口に。最後に「柿の葉」は、ビタミンCが豊富と聞いて「非常にほしいです、ビタミンC!」とお気に入りだった様子。16素材についてスタッフからの説明に真剣に耳を傾け、リーフレットに書かれた特徴にもしっかり目を通す姿も。「わかりやすいですね、なるほど!」と、一つ一つしっかりと吟味していた。その後、会場内にあるラックから茶葉の入った試験管を5つ選定。「やっぱり甘い香りのするナツメは気になるし、たんぽぽの根も。とうもろこしの香りが好きなのと、茶葉のような落ち着いた香りの柿の葉はビタミンでしたよね?ぜひ入れたい!あとは…小豆!」。こうして最終的に新垣は「小豆」「とうもろこし」「ナツメ」「柿の葉」「たんぽぽの根」の5つを選んだ。ベースブレンドの茶葉に、新垣が選んだ試験管の5つの茶葉をブレンド。全部混ぜ合わせたらポットへ入れ、お湯を注ぎ、待つこと1分。「茶葉が試験管に入っているというのもあって、実験しているような気持ちになりますし、自分で選んだ素材なのでドキドキしています。どんな味になるか、楽しみですね」と待ちきれない様子を見せた。そうして世界に1つ、新垣だけの「十六茶」が完成。試飲した新垣は「香ばしい香りがして、すっきりしています。甘みがいつもより強いかも?ナツメなのかな?」と甘みのある小豆・とうもろこし・ナツメ、ビタミンCをたっぷり含んだ柿の葉、コーヒーのようなコクと苦味をもつたんぽぽの根をプラスして、いつもの『アサヒ十六茶』よりも、甘くて香ばしさ強めの仕上がりとなった。温度によっても味の感じ方が違ってくるということで、氷を入れてアイスにしてみることに。その間にいつもの『アサヒ十六茶』と飲み比べをしてみると「香りが違いますね!オリジナルの方がもっとすっきりしている!どっちもおいしいんですが、私の方は、選んだ素材の味が出ているなと思います」と、自作のオリジナルブレンドを気に入ったようだ。さらに「冷たくして飲んでみると甘みがより感じられ、温かいとより香りが感じられる」とコメント。茶葉や温度によって、味の違いが生まれる様子に驚き、「いろいろ試したい!」と、興味津々の様子だった。インタビューで、心身の健康のために気をつけていることを問われた新垣は「そんなにストイックなほうではないのですけれども。自分の心身が『何を求めているのかな?』というのは、すごく考えているかもしれないです。なるべく、自分の『心の声』や『体の声』を聞くようにしています」と回答。「あとは、私にとって睡眠はすごく大事なので、忙しい日々が続いている時は、まずはそれを第一優先するとか。自分の心と体の声を聞くことを心がけています。日常的に自分への癒しの時間を少しずつあげていきたいです」とも話した。十六茶の十六素材は心身の味方になるものということにちなみ、味方になってくれる人はいるかという質問には「味方になってくれる人は、すごくいっぱい溢れていると思います(笑)。今まで生きてきて、本当に出会いに恵まれているなといつも思っているので」とコメント。「こういう仕事をしていると、お仕事をご一緒するスタッフやキャストのみなさんがどんどん入れ替わって、新しい方との出会いも多いですが、どのチームでも必ずやっぱり味方というか、助けていただいたなと思いますし、本当に“人”に恵まれているので、私のまわりは味方だらけですね。ラッキーです」と語った。また、最近の休日の過ごし方については「とにかく寝たいだけ寝ています(笑)。あとは最近、自宅でもお仕事をすることが増えたので、パソコンに向かっている時間も多いですね。でも、ゆったりとは過ごしています。寝たいだけで寝て、作業をしていたら1日が終わってしまうことも多い」と明かした。(modelpress編集部)-「16CHA FOR YOU」を体験してみていかがでしたか?新垣:面白かったです!それと勉強になりました!普段飲んでいる十六茶の素材を、実際に目で見ることはなかなかないので。たとえば、とうもろこしであれば日常的に目にしますが、すべての素材がこんなにも並んでいるところを今まで見ることはなかったので、楽しかったです!あとはリーフレットの中に、16素材の特徴の説明もしっかり書いてくださっていますし、スタッフの方に聞けば詳しく教えてくださるので、素材についてより知ることができたので勉強になりました。こんなにも素材にすごくこだわって(十六茶を)つくってらっしゃるのだなというのがしっかりと伝わってきました。- 試験管をつかったデモンストレーションはいかがでしたか?試験管のディスプレイはおもしろいですよね。ちょっとワクワクします。年齢に関係なく、こんなに選り取り見取り並んでいる素材の中から選べるのは、ワクワクするなと思いました。- 5つの素材(小豆・とうもろこし・ナツメ・柿の葉・たんぽぽの根)を選んだ理由は?新垣:すごく悩みましたが、素材そのものがおいしそうだなというものと、「たんぽぽの根」みたいに香りの想像がつきにくい、あまり身近ではない素材をあえて選んでみました。あと「柿の葉」は、ビタミンCが多く含まれていると教えていただいたので選びましたね。いつも飲んでいる十六茶とは少し違うので、いろいろな組み合わせでもっと試してみたいなと今日改めて思いました。- 5種類の組み合わせの総数はなんと約1万5千通りになるそうですよ!新垣:約1万5千通りですか!?ここ(ポップアップは)何日間やってらっしゃるのでしたっけ?6日間ですか?(全部試すには)ぜんぜん足りませんね(笑)。でも、いろいろな方に体験していただきたいです。- 十六茶に入っている十六素材。新垣さんが特に気になった素材は?新垣:今回は選ばなかったのですが、「米」ですね。実際に香りを嗅いでみたのですが、おせんべいはお米からできているのをすごく実感しました。十六茶の香ばしさは、こういった素材から生まれているのだなというのも実感しましたね。「ゆずの皮」は、ゆずの香りをつけたお料理とかも好きですし、ゆずのアロマオイルも割と普段から楽しんでいるものなので、やっぱり良い香りだなと、改めて思いました。そんな「ゆずの皮」は、スパイシーなアクセントになるとスタッフの方がおっしゃっていて、なるほどと思いました。- 十六茶は、飲む人のカラダやココロのことを想ってつくられています。新垣さんが心身の健康のために気をつけていることはありますか?新垣:そんなにストイックなほうではないのですけれども。自分の心身が「何を求めているのかな?」というのは、すごく考えているかもしれないです。なるべく、自分の「心の声」や「体の声」を聞くようにしています。たとえば、たまに「あの素材が食べたい!」と思うことがあって。それは多分、“体が欲している栄養素”なのかなと思うので、「あれが食べたい!」と思った時には食べるようにしています。あとは、私にとって睡眠はすごく大事なので、忙しい日々が続いている時は、まずはそれを第一優先するとか。自分の心と体の声を聞くことを心がけています。日常的に自分への癒しの時間を少しずつあげていきたいですよね。その(心身ともに健やかでいるという)こだわりが、このポップアップ「16CHA FOR YOU」に来ていただけたら、すごく伝わると思います。- 十六茶の十六素材は心身の味方になるものばかりです。新垣さんにとって味方になってくれる人はいますか?新垣:味方になってくれる人は、すごくいっぱい溢れていると思います(笑)。今まで生きてきて、本当に出会いに恵まれているなといつも思っているので。こういう仕事をしていると、お仕事をご一緒するスタッフやキャストのみなさんがどんどん入れ替わって、新しい方との出会いも多いですが、どのチームでも必ずやっぱり味方というか、助けていただいたなと思いますし、本当に“人”に恵まれているので、私のまわりは味方だらけですね。ラッキーです。- 「16CHA FOR YOU」ではテイクアウトやお土産もございます。実際にご覧になっていかがですか?新垣:このお土産のバッグ、とてもかわいいですよね。この形のバッグはなかなかないですよ!十六茶もお土産でいただけるのですよね?ボトルだけではなくて、持ち帰った後にもこのバッグを何か活用できそうな気がします。イラストもすごくかわいいですし!あと、体験する時間がない方のためにもテイクアウトができるとお聞きしました。(テイクアウトで選べる十六茶の中でも)「濃い十六茶」が気になっています。いつもと違う十六茶が楽しめそうで、いいなと思いました。- 「16CHA FOR YOU」は6日間開催です。休日のお出かけの選択肢のひとつにしていただきたいのですが、新垣さんの最近の休日はどんなふうに過ごしていますか?新垣:最近は、とにかく寝たいだけ寝ています(笑)。あとは最近、自宅でもお仕事をすることが増えたので、パソコンに向かっている時間も多いですね。でも、ゆったりとは過ごしています。寝たいだけで寝て、作業をしていたら1日が終わってしまうことも多いので。でも、こうしたポップアップのイベントがあると、今しかできないことなのでぜひ体験してみたいと思いますし、みなさんもぜひ来ていただければと思います。- 「16CHA FOR YOU」は世界にたったひとつだけの、あなただけの「オリジナルフブレンド十六茶」が楽しめます。新垣さんにとっての「世界にたったひとつだけ」のアイテムはありますか?新垣:あるんですよ!!これはぜひ見ていただきたくて。これは私だけのオリジナル十六茶ボトルなんですよ。私の誕生日の時につくっていただいたボトルで、(実物を手に取り)ここに「Happy Birthday」と入れていただいています。それだけではなく、私が今まで出演した十六茶のCMタイトルなどをボトルのあらゆるところにメッセージとして書いてくださっていて。「誕生日おめでとうございます。長年にわたり十六茶のCMにご出演いただきありがとうございます。これからもよろしくお願い申し上げます。アサヒ飲料一同」というメッセージを書いていただいて。中身は賞味期限があるので、おいしくいただいたのですが、ボトルは本当に世界にひとつだけなので、今も大事にとってあります。これは誰も持ってないものだと思います。CMに出演して9年目のお誕生日にいただいたもので、とてもレアですし、大事にしています。いつか見せたいと思っていました。- 最後に視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。新垣:新垣結衣です。「十六茶presents 16CHA FOR YOU」一足先に体験してみました。飲む人のカラダやココロを想ってつくられている十六茶の奥深さが感じられるイベントです。ぜひみなさんも世界に1つだけの十六茶を作ってみてくださいね。【Not Sponsored 記事】