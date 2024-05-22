『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』がオリコンデジタルアルバムランキングで初登場1位を獲得

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■トリビュートアルバムには、CAPSULE、GRe4N BOYZ、西川貴教、乃木坂46、B’z、松任谷由実 with SKYE、満島ひかりら全11組が参加！

5月22日発表の最新オリコン週間デジタルアルバムランキングで『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』が初登場1位を獲得した。

本作は、TM NETWORKデビュー40周年を記念したトリビュートアルバムと、そのオリジナル（原曲）を収録した2枚組アルバム。

トリビュート盤（Disc1）には、CAPSULE、GRe4N BOYZ、くるり、坂本美雨、澤野弘之feat. SennaRin、西川貴教、乃木坂46、B’z、ヒャダイン with DJ KOO、松任谷由実 with SKYE、満島ひかり（五十音順）が参加。

TM NETWORKの楽曲をストレートに、またはあらたな解釈でカバーすることで、彼らが紡いできた物語にあらたなページが書き加えられている。

リリース情報

2024.05.15 ON SALE

ALBUM『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』

TM NETWORK OFFICIAL SITE

https://fanksintelligence.com/