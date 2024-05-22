『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』がオリコンデジタルアルバムランキングで初登場1位を獲得
■トリビュートアルバムには、CAPSULE、GRe4N BOYZ、西川貴教、乃木坂46、B’z、松任谷由実 with SKYE、満島ひかりら全11組が参加！
5月22日発表の最新オリコン週間デジタルアルバムランキングで『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』が初登場1位を獲得した。
本作は、TM NETWORKデビュー40周年を記念したトリビュートアルバムと、そのオリジナル（原曲）を収録した2枚組アルバム。
トリビュート盤（Disc1）には、CAPSULE、GRe4N BOYZ、くるり、坂本美雨、澤野弘之feat. SennaRin、西川貴教、乃木坂46、B’z、ヒャダイン with DJ KOO、松任谷由実 with SKYE、満島ひかり（五十音順）が参加。
TM NETWORKの楽曲をストレートに、またはあらたな解釈でカバーすることで、彼らが紡いできた物語にあらたなページが書き加えられている。
リリース情報
2024.05.15 ON SALE
ALBUM『TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION-』
TM NETWORK OFFICIAL SITE
https://fanksintelligence.com/