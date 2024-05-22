大渕野々花、デビューシングル「朱く染めて心臓」リリース＆MV公開
大渕野々花が、デビューシングル「朱く染めて心臓」をリリース。あわせてミュージックビデオも公開した。
デビューシングル表題曲であるTVアニメ『怪異と乙女と神隠し』エンディング主題歌「朱く染めて心臓」は、YouTubeの総再生回数2億回超え、「ロストワンの号哭」「脱法ロック」などの数々のヒット曲で知られるボカロP“Neru（ネル）”による書き下ろし。シングルにはその他、新時代の奇才シンガーソングライターとして注目を集める小林私、「贖罪」「あなたの夜が明けるまで」などの数多くの人気曲を発表しているボカロP傘村トータ、そして「犬コン！」のNExTアーティスト部門で特別賞を受賞したイナツといった豪華作家陣の提供楽曲が収録される。
さらに、「朱く染めて心臓」の発売を記念したリリースイベントの開催も決定。発売日のアニメイト池袋本店での「ミニライブ＆私物サイン会」を皮切りに、全4店舗で開催される。
リリース情報
TVアニメ『怪異と乙女と神隠し』エンディング主題歌
▲直筆サイン入り限定盤
▲アニメ通常盤
発売日：2024年5月22日（水）
■直筆サイン入り限定盤（１CD＋フォトブック） VTZL-242 \2,750（税込）
■アニメ通常盤（1CD） VTCL-35375 ￥1,430（税込）
＜直筆サイン入り限定盤 特典＞
大渕野々花本人が1枚1枚手書きした直筆サイン入りフォトブック「ののさんぽ」を同梱
＜アニメ通常盤 特典＞
TVアニメ『怪異と乙女と神隠し』×大渕野々花 コラボイラストジャケット
＜直筆サイン入り限定盤＞
01.朱く染めて心臓（作詞/作編曲：Neru）
02.夢.jpeg（作詞/作曲：小林私 編曲：sugarbeans）
03.終わらないストーリー（作詞/作編曲：イナツ）
04.朱く染めて心臓（Instrumental）
05.夢.jpeg（Instrumental）
06.終わらないストーリー（Instrumental）
＜アニメ通常盤＞
01.朱く染めて心臓（作詞/作編曲：Neru）
02.夢.jpeg（作詞/作曲：小林私 編曲：sugarbeans）
03.一生分の星と逃げる（作詞/作曲：傘村トータ 編曲：堀江晶太）
04.朱く染めて心臓（TV Size ver.）
05.一生分の星と逃げる（Instrumental）
ライブ・イベント情報
●2024年5月22日（水）19:00〜
内容： 「ミニライブ＆私物サイン会」
会場： animate hall BLACK (アニメイト池袋本店 9F)
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News/A028551/12.html
●2024年5月25日（土）14:00〜
内容： 1時間店長（「名刺」お渡し会）
会場： AKIHABARAゲーマーズ本店 （5F店内スペース）
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News/A028551/13.html
●2024年5月25日（土）17:00〜
内容： 推し撮り会(チェキ撮影会）
会場： アニメイト秋葉原1号館 （7Fイベントスペース）
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News/A028551/14.html
●2024年6月3日（月）19:00〜
内容： ミニライブ＆特典「ポスター」お渡し会 ※ランダムで直筆サイン入り
会場： タワーレコード新宿店（9Fイベントスペース）
★直筆サイン入り限定盤をお買い上げの方は、商品フォトブックにお名前をお入れします
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News/A028551/15.html
関連リンク
◆「朱く染めて心臓」特設サイト