【追加キャラクター「豪鬼」】5月22日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「豪鬼」を、本日5月22日より配信する。

「豪鬼」は、強さを追い求めるあまり、魂も肉体も無に帰した、伝説の男で、人生を賭けて磨いた「殺意の波動」をまとった数々の技を繰り出す。本作の3つのゲームモード「ワールドツアー」・「バトルハブ」・「ファイティンググラウンド」に登場する。

なお、「豪鬼」はDLC「Year 1 Character Pass/Ultimate Pass」または、「デラックスエディション/アルティメットエディション」を所有している人に向けて解放される。同時に「スーパーストリートファイターII X」で初出した際のコスチュームをオマージュした「豪鬼」の「Outfit 2」を購入できる。「ワールドツアー」で一定条件をクリアすることでも「Outfit 2」を入手できる。

「豪鬼」と共に新ステージ「Enma’s Hollow」も登場。「豪鬼」が日々地獄の特訓を続ける場所であり、Year1 アルティメットパス購入者は、アップデート後自動的にこのステージが追加される。

【『ストリートファイター6』豪鬼(Gouki)ゲームプレイトレーラー】【追加キャラクター「豪鬼」】

ワールドツアーでは他のキャラクターと同様、「豪鬼」との絆を深めて、「殺意の波動」をまとった技の数々を習得できる

「豪波動拳」を始めとした「豪鬼」の技の数々は、ファンにとっては馴染み深いものが多い中、「金剛灼火」といった新技も増えており、歩行速度やリーチが伸びることで空中戦の幅が広がっている

「豪鬼」各技について

【豪波動拳】

前方に気弾を飛ばす技。離れた間合いから攻撃する手段として有効

【金剛灼火】

素早く間合いを詰める炎を纏った突き。相手の攻撃のすきを突いたりコンボとしたりなどの用途が有効

【阿修羅閃空】

幻影をまとって素早い移動を行なう技。発動時の前後入力によって移動方向が選べる

【滅殺豪波動】

豪鬼のSA1。殺意の波動を練り固め、高速の弾を打ち放つ技。飛び道具のスーパーアーツとして高い威力を持つ

【崩天劫火】

豪鬼のSA2。殺意の波動を炎と化し相手に打ち込む技。吹き飛ばした相手がステージ端に到達すると追撃ができる

【禍坏】

豪鬼のSA3。力で相手をねじ伏せ、厄災の一撃を繰り出す。必殺技キャンセルからの出が早く、コンボに組み込むのが有効

【瞬獄殺】

一瞬にして数多の打撃を打ち込む奥義。地上の相手に密着して発動すると回避不能の攻撃となる

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.